Schmid renunció al triunvirato de la CGT

El secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, renunció a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Schmid era uno de los tres secretarios generales que conducía la central obrera junto a Héctor Daer y Carlos Acuña. Según consigna la agencia NA, la determinación se debe a discrepancias con el resto de la cúpula y a problemas de salud.

Tras varios años de fragmentación (con grupos encabezados Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo), en agosto de 2016 la CGT se unificó y se designó como autoridades a un triunvirato compuesto por Schmid (secretario general de Dragado y Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio)

Daer, por su parte, planteó: “Las razones (del alejamiento) las tiene que comunicar él”.

“Estaba la posibilidad que después del paro general se retirara, porque expresa muchas diferencias con la forma de conducir la CGT. Ojalá que próximamente haya una renovación total en la conducción”, expresó Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, en diálogo con Radio 10.

Ahora, Schmid podría sumarse al espacio de articulación sindical llevado adelante por el referente de Camioneros Hugo Moyano, a la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza el bancario Sergio Palazzo y las dos CTA. Además, el portuario tiene un buen vínculo con los movimientos sociales y en particular con la CTEP liderada por Juan Grabois.

Durante el paro general de la semana pasada, Schmid fue uno de los oradores y, en ese contexto había advertido: “No estamos frente al mejor equipo de los últimos 50 años sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal”.

“Dicen que no hay alternativa, que no hay Plan B. Si no hay Plan B tampoco va a haber tregua del movimiento sindical argentino”, sentenció.