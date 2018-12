Turraca valoró el quiebre de la racha negativa

Los Andes pudo terminar el año con una alegría. El Milrayitas logró ganar su primer encuentro en el Nacional y ya piensa en la pretemporada para poder salir del fondo de la tabla y apuntar más alto. Gustavo Turraca confía en que este quiebre de la racha negativa repercuta en la reanudación.

En diálogo con Info Región, aseguró que el plantel “está contento, porque necesitaban un triunfo”. “Sabíamos que cuando nos tocara ganar un partido, íbamos a sufrir y nos iba a costar. Tenemos mucha alegría porque veníamos pasándola muy mal”, confesó.

El volante del equipo de Lomas de Zamora lamentó que la victoria llegara en la última fecha del año porque fue un envión anímico. “Es una pena, porque una vez que ganas un partido estás con confianza y el siguiente lo encarás de otra manera y lamentablemente nos tocó en el último”, explicó.

De todos modos, confía en que la victoria repercuta en la reanudación de la competencia. “Va a servir para el inicio del próximo año”, valoró..

El torneo

Turraca consideró que el semestre “fue muy malo”. “Estamos debajo de todo y prácticamente en zona de descenso”, remarcó, pero bregó por no quedarse con la mala situación porque “todavía queda la otra mitad del campeonato”. “Fue un torneo muy parejo, donde los equipos que están arriba, no fueron más que nosotros. Obviamente los otros equipos hicieron bien las cosas y nosotros no. Cometimos errores tontos y tuvimos desatenciones que nos costaron partidos”, analizó.

El Milrayitas, concluyó la primera etapa del certamen en la última posición y se encuentra en una apremiante situación respecto de los promedios, ya que sólo tiene debajo a Quilmes. El mediocampista reconoció que es algo que los “preocupa”, aunque consideró que es algo que “no merecen” y aseguró que van a “trabajar para salir de este momento”. Además, el volante rescató que el equipo en el tramo final “intentó mejorar en el juego y arriesgó más”. “Los andes mejoró las últimas fechas, por más que los resultados no nos acompañaran”, sentenció.

El futuro

El jugador de Los Andes aseguró que “necesitan” reforzarse de cara a lo que viene y “trabajar para obtener buenos resultados”. “El técnico va a traer los refuerzos que crea importante para mejorar el equipo”, agregó el volante.

Respecto al objetivo del plantel para la segunda etapa del torneo, Turraca considero: “En la posición que estamos, la meta que debemos que tener es salir del fondo de la tabla y de la zona de descenso. Tenemos que ir partido a partido y mentalizarnos en sumar de a tres”.