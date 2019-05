Lavagna ratificó su candidatura por fuera de Alternativa Federal

Momentos de definiciones de cara a las próximas elecciones. Este martes, los referentes de Alternativa Federal acordaron competir con candidato propio en los comicios y el que volvió a marcar distancias con ese espacio fue el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien ratificó que competirá como postulante de Consenso 19.

Durante una disertación que ofreció en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), en el Club Americano, Lavagna recalcó que “por el momento el espacio del medio está expresado por un lado por Alternativa Federal y por otro lado por Consenso 19” al subrayar el distanciamiento.

Señaló, no obstante, que “se seguirá dialogando” entre los dos sectores en pugna y que “se verá, todavía hay tiempo”.

Incluso, si bien dijo que es “candidato a presidente” también dejó entrever que podría correrse. “Partan de que yo no soy obstáculo, puedo estar o no estar.Si volví a alguna actividad fue no por decisión propia, sino porque me vinieron a buscar, y no uno sino distintos sectores”, recordó.