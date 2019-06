Pichetto renunciará al Consejo de la Magistratura

Aseguró que da un paso al costado para que el tema no sea un “elemento de desgaste”.

“Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste”, aseguró el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambios, Miguel Ángel Pichetto.

Desde el PJ le reclamaban que renunciara a su cargo porque asumió por un espacio con el que rompió al aceptar el ofrecimiento de Mauricio Macri, de cara a las elecciones generales. “El bloque fue el que me eligió. Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais”, dijo en una entrevista con Infobae.

“Los legisladores que integramos el Consejo no somos representantes de un determinado bloque sino del cuerpo al que pertenecemos. No me parece que el hecho que un legislador deje de pertenecer a un bloque deba implicar de manera automática su apartamiento o su cese en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura”, había advertido Pablo Tonelli.