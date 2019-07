Los Andes: Luis Monge es el sexto refuerzo

Los Andes continúa sumando caras nuevas de cara a la temporada 2019/20 de la Primera B Metropolitana. En esta oportunidad, el refuerzo llegó para el fondo: el lateral Luis Monge se sumó al Milrayitas.

El defensor, de 27 años, llega proveniente de Acassuso y se mostró “muy emocionado y muy contento” de ser nuevo jugador del conjunto de Lomas de Zamora.

“Se que llego a un club muy grande y espero estar a la altura. Se que soy defensor y tengo que cuidar nuestro arco, pero me gusta sumar mucho en ataque. Tengo vocación ofensiva”, afirmó en declaraciones a la prensa oficial.

Trayectoria

Monge debutó en 2013 en Defensores de Belgrano. Luego de algunos años en el Dragón, el defensor pasó a Barracas Central, donde tuvo su mayor caudal de partidos (50).

Más tarde, el lateral recayó en Atlanta, donde nunca logró afirmarse y partió a Fénix, donde jugó 18 partidos. Finalmente, en su último club, defendió la camiseta de Acassuso, donde disputó 45 encuentros.

Se queda

Los Andes oficializó ayer la continuidad del volante Guillermo Pereira, quien es considerado una pieza “clave” para Kopriva para el armado del plantel y del equipo.

“Es muy importante que el técnico te pida. Eso quiere decir que no hice tan mal las cosas. Soy consciente que de entrada me costó, pero con el cambio de técnico gané en confianza y me sentí mucho más cómodo y en mi posición”, comentó el volante en charla con medios oficiales.