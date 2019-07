Macri y Vidal encabezaron un acto en Esteban Echeverría

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezaron un acto en Esteban Echeverría. Ambos destacaron el acuerdo Mercosur-Unión Europea y convocaron a la comunidad a respaldar a Juntos por el Cambio en las elecciones de agosto y octubre.

En el marco del acto en la planta de Esteban Echeverría de Molinos Río de La Plata, del Grupo Pérez Companc, Macri y Vidal encabezaron la presentación de una nueva línea de snacks saludables y un almacén robotizado. Esto permitirá “productos de calidad y al menor costo posible”, señalaron desde la firma.

“Cuando hace un año visitábamos Luccheti, decidieron ampliarse y crecer en un momento difícil para nuestro país. En los peores momentos, empujaron más que nunca. Sabíamos que la tormenta iba a pasar, que teníamos que seguir trabajando, porque es la única manera para salir adelante”, aseguró el Presidente, y apuntó: “Del otro lado de este río que estamos cruzando no es espera algo distinto: un país preparado para el futuro, un país con bases sólidas para ponernos de pie”.

Destacó que la empresa “creyó” en el camino tomado por Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio). “Por más chiquito que parezca el trabajo que uno hace, es importante porque es parte de algo mucho más importante: poner al país en marcha. Para eso hacemos todo lo que hacemos”, aseguró el jefe de Estado que aspira a un nuevo mandato.

Valoró, en ese marco, el “acuerdo histórico con la UE”. “Vamos a multiplicar la cantidad de consumidores para cosas de calidad como ésta”, insistió. “Frente a aquellos que dudan, quiero poner de manifiesto que esto es el futuro, un puente al desarrollo”, consideró, al tiempo que remarcó que tendrán “tiempo suficiente” para adaptarse. “Queremos que todos sean parte de este desafío de ser participantes activos de un mundo globalizado”, apuntó, dejando en claro que les dan lugar a los emprendedores.

“Esto no es lo que vinimos a hacer, pero lo tuvimos que hacer porque no estaba hecho. Esto que está sucediendo es porque los argentinos elegimos dejar de patear los problemas para adelante y encarar los desafíos juntos, con reglas claras y dar previsibilidad. Aprender a pensar en el largo plazo, no en el atajo o el camino fácil. Empezamos un cambio estructural, responsable, poniendo la verdad por encima de todos”, analizó. “No hay nación posible si no podemos respetarnos y convivir en paz. Estamos en una oportunidad única de ratificar nuestro compromiso con nuestro futuro”, convocó en el marco del acto, del que no fue de la partida el intendente del partido y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, pero sí el candidato local de Juntos por el Cambio, Evert Van Tooren.

Vidal, en tanto, coincidió con Macri respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Recuperamos la confianza del mundo y de nosotros mismo. Es el camino por el que queremos seguir, camino de esfuerzo, perseverancia y hacer las cosas cada vez mejor para estar mejor. No hay otro camino, no hay atajo, no hay mentira ni pasado que nos puede llevar a estar mejor”, planteó.

Respecto al acto en sí, valoró los snacks saludables. “A las familias con problemas de celiaquía les cuesta mucho cubrir la canasta alimentaria y produciendo más en esta línea ayudamos a las familias que tienen la enfermedad de celiaquía. Todo esto es positivo y estamos trabajando juntos, en equipo”, consideró.

También aprovechó la ocasión para dejar en claro que la robótica, que se incorpora al plan de estudios de la provincia de Buenos Aires, porque “los chicos que tienen robótica van a poder entrar a estas empresas cuando termine el colegio”.