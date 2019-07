“Los vecinos nos van volver a respaldar”, confían en el Frente de Todos en Avellaneda

“Estamos tranquilos porque estamos en una segunda gestión en la que trabajó mucho por la gente, con las instituciones y hay un estado municipal más que presente en todos los ámbitos. Eso nos da una tranquilidad y sabemos que los vecinos nos van volver a respaldar”, aseveró la edil en diálogo con Info Región.

Insistió luego en sus críticas a Otero. “No es político, no sabe lo que va a hacer, no tiene un solo programa de gestión y no dio una sola propuesta. Además representa a un espacio mentiroso que vivió mintiendo estos 4 años con promesas incumplidas”, disparó.