Murió la cantante de Roxette

Marie Fredriksson, cantante del dúo sueco de pop Roxette, murió ayer a los 61 luego de una larga lucha contra un tumor cerebral, informó la empresa Dimberg Jernberg, que maneja el management de la banda.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre, como consecuencia de complicaciones derivadas de su enfermedad anterior”, escribió la familia de Frediksson, en referencia al tumor cerebral que se le descubrió en 2002.

Fredriksson estaba en pareja desde 1991 con el tecladista Mikael Bolyos y era madre de dos hijos, Inez Josefin y Oscar.

“El tiempo pasa tan rápido. No pasó tanto desde que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño eventualmente pudimos hacer realidad! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para tu familia. Las cosas nunca volverá a ser iguales”, escribió en su cuenta de Twitter Per Gessle, el otro miembro de Roxette.