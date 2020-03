“Pensaba que a Lanús lo iban a dejar un poco de lado”, reconoció Stanco

La concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Lucía Stanco fue optimista sobre la relación entre el gobierno comunal que encabeza el intendente Néstor Grindetti y la Nación al considerar que tanto el jefe comunal como el presidente Alberto Fernández fueron “conciliadores” en sus discursos en las aperturas de sesiones en el Concejo y el Congreso, respectivamente.

“Hasta el momento pensaba que a Lanús lo iban a dejar un poco de lado, pero después de escuchar al Intendente me di cuenta que no será así. A lo mejor no va a ser tan parejo comparado con los municipios que son del mismo color político que el Gobierno nacional, pero confío en que en que no vamos a quedar apartados”, remarcó la edil en diálogo con Info Región.

En esa sintonía, sostuvo que el municipio necesita de la Provincia para poder llevar adelante muchas políticas como “mejorar la seguridad y terminar las obras que quedaron pendientes”.

“En la apertura de sesiones Grindetti dio un discurso en el cual demostró la intención de apaciguar las aguas y de que la grieta se achique. Algo parecido noté en el discurso del Presidente, al cual lo vi muy conciliador”, subrayó la dirigente radical, quien añadió que “fue muy importante que Fernández se exprese a favor del aborto“.

Seguridad

Por otra parte, la concejal reconoció que “hay que reforzar la seguridad en el municipio“, ya que “la situación está difícil en toda la región y la gente tiene miedo”. De todas maneras, enfatizó que “en Lanús se va a acentuar el trabajo” y deseó que desde Provincia “se brinde el apoyo suficiente para poderlo hacer”.

Además, se refirió a las diferencias expresadas entre la ministra de seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense Sergio Berni: “Esa es una cuestión que me preocupa, porque si ellos no son de la misma ideología política tendrían que al menos no demostrar al pueblo que entre ellos hay una diferencia muy grande, la cual que se nota mucho”.

Nuevo período

El lunes pasado comenzó un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y Stanco apuntó a “lograr consensos” ya que como el oficialismo tiene minoría, “es la única manera de poder aprobar proyectos y hacer todo lo necesario para ayudar a los vecinos”.

Por último, la edil sostuvo que “es necesaria la creación de la comisión de género“. “Se habló mucho sobre ese tema en este tiempo y estoy de acuerdo con que sumemos este espacio en el Concejo“, concluyó.