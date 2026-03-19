Argentina OMS: el Gobierno oficializó la salida del organismo internacional tras un año de trámite

La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada el 5 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, quien instruyó avanzar con la salida en medio de cuestionamientos a la gestión sanitaria durante la pandemia.

La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada el 5 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, quien instruyó avanzar con la salida en medio de cuestionamientos a la gestión sanitaria durante la pandemia.

La salida de Argentina OMS fue oficializada este jueves a través del Boletín Oficial, al cumplirse un año desde la notificación formal realizada por el Gobierno nacional. La decisión marca el fin de la participación del país en el organismo internacional de salud tras décadas de pertenencia.

Según la publicación oficial, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, detalló que la denuncia del acuerdo se efectuó el 17 de marzo de 2025. De esta manera, se cumplió el plazo estipulado para concretar la desvinculación, que se hizo efectiva en los últimos días.

En ese sentido, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó que el retiro se formalizó tras cumplirse el año de la notificación. Así, quedó disuelta la relación institucional entre el país y la Organización Mundial de la Salud.

Desde Cancillería también recordaron que la Argentina había adherido al organismo el 22 de julio de 1946 en Nueva York, aunque el tratado entró en vigencia recién el 22 de octubre de 1948 mediante la Ley N° 13.211. La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada el 5 de febrero de 2025 por el presidente Javier Milei, quien instruyó avanzar con la salida en medio de cuestionamientos a la gestión sanitaria durante la pandemia.