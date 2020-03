Desde el PRO piden suspender las clases por 15 días

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Martín Medina presentó en las últimas horas un proyecto de declaración para suspender las clases en todos los niveles por 15 días, para evitar la propagación del coronavirus. También consideró que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, “subestimó” la situación.

“Presenté un proyecto de declaración y al mismo tiempo le envié una misiva al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y al de Salud con una sugerencia para que se suspenda por 15 días las clases en todos los niveles y que se garantice la provisión del material para que los chicos no pierdan la regularidad”, explicó el legislador oriundo de Lanús en diálogo con Info Región.

En esa línea, subrayó que “entre tanto desorden y confusión lo mejor que se puede hacer es frenar las cosas y pensar bien lo que se va a hacer”.

En cuanto a la posibilidad de estudiar a distancia, sostuvo que “en Argentina hay un promedio de casi dos celulares por persona, por lo cual la conectividad no debería ser un problema” y señaló que “varias escuelas y todas las universidades tienen plataformas de entrega de actividades y materiales por Internet”.

Por otro lado, consideró que el ministro González García “subestimó de entrada la situación”, aunque aclaró que “nadie va a dudar de la capacidad que tiene en materia sanitaria”.

Otras propuestas

Para finalizar, se refirió a los dichos de Trotta quien ratificó que por el momento no se van a suspender las clases: “Es el ministro y sabe lo que hace, pero en estos momentos los dirigentes políticos tenemos que tener la grandeza y la capacidad de tratar de llevar nuestras ideas y soluciones”.

“A veces la vorágine una situación tan caótica hace que se pierdan ideas y no podía evitar tratar de aportar desde mi lugar. Ésta mañana me comuniqué con la directora del PAMI, Luana Volnovich, consultándole si no le parecía que había que reforzar la capacitación a los abuelos para que tomen turnos por Internet”, concluyó Medina.