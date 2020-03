Avellaneda: “Es el comienzo de una nueva época entre oficialismo y oposición”, subrayó Conde

El concejal por Juntos por el Cambio de Avellaneda Rubén Conde aseguró que “es el comienzo de una nueva época entre oficialismo y oposición” al valorar la reunión que mantuvieron con el intendente Jorge Ferraresi para analizar el estado y las medidas tomadas en el Municipio para tratar de frenar la propagación del coronavirus.

“Fue muy fructífera la reunión y nos parece que es el comienzo de una nueva época entre oficialismo y oposición, en donde hay que trabajar en conjunto. Nos pidió que lo mantengamos informado si sabemos de alguna situación particular y que aportemos propuestas sobre las medidas que se están haciendo, si lo creíamos necesario”, celebró el edil en diálogo con Info Región.

También resaltó que “se acordó un diálogo permanente”. “Los miércoles a las 15 nos vamos a reunir todas las semanas, como un encuentro de intercambio de información, donde la oposición pueda trasladar sus ideas”, anticipó.

A su vez, acompañó las “decisiones atinadas” que se están tomando en los tres niveles y enfatizó: “Como dijo Juntos por el Cambio, hoy el jefe del timón es el presidente de la Nación, el gobernador de la Provincia, y en nuestro caso, el intendente de Avellaneda. Nosotros nos vamos a alinear a las medidas que tomen el Ejecutivo, más cuando hay una actitud de apertura de diálogo”.

Cuarentena

Consideró, por otra parte, que “hay que saber conjugar el tema de salud, con la situación económica, encontrar un equilibrio que es bastante difícil”. En este sentido, entendió que “el Ejecutivo municipal está tomando una decisión muy fuerte de trabajar en todos los barrios, para que a nadie le falte comida”.

Conde también consideró que “es coherente” que la cuarentena obligatoria se extienda hasta Semana Santa. “Se le pidió a un sector de la sociedad que tomará una inmediata decisión y me parece que dentro de todo se va amoldando. La cuarentena en el distrito es muy fuerte, se ve un aglomeramiento en las entradas a la Capital Federal, pero hay 230 mil personas que tienen permitido ingresar allí”, explicó.

En cuanto a los controles policiales aseguró que desde el Municipio confirmaron que “con las patrullas comunales, la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires, van a haber casi 90 vehículos recorriendo el distrito”. Mientras que ante la posibilidad de aumentar la prevención, manifestó: “No le tengo miedo a la palabra estado de sitio, esperemos que no se tenga que dar, pero llegado el momento, no me niego a una situación así”.

Hospitales

Hoy resolvimos otorgar un subsidio de 10 millones para garantizar los insumos del sistema de salud pública de Avellaneda. Se operativizará a través de las cooperadoras de los hospitales Fiorito y Perón, que recibirán 5 millones cada una para realizar el abastecimiento local. — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) March 26, 2020

Por último, el concejal opositor confirmó que además de los tres casos positivos de coronavirus en el distrito, “hay una cantidad importante en cuarentena, que ya se están haciendo los tratamientos”. “Avellaneda está bien equipada, si la línea se mantiene normal, estamos para afrontar esta situación con una estructura estatal fuerte y el apoyo de las instituciones”, remarcó.

Además, informó que en la reunión se discutió los presupuestos y el equipamiento de los hospitales. “Nosotros tendríamos que estar sesionando lo más rápido posible, para votar diferentes convenios, del dinero que va a venir de Provincia y Nación, para equipar el Hospital Fiorito y el Perón. Queremos cubrir con todo lo necesario para cumplir el protocolo”, finalizó.