Tratamientos en riesgo por el cierre de las sedes de IOMA

La sede de Lomas de Zamora, al igual que las demás, está cerrada por la pandemia. La obra social se comprometió a habilitar recetas electrónicas pero no hay avances. El drama de una mujer que necesita insulina para su madre.

Pese a que en la página oficial de IOMA hay un comunicado vigente desde el 31 de marzo notificando que se “implementará” la receta electrónica “a la mayor brevedad posible”, para facilitar trámites en el marco de la pandemia de Covid-19, las quejas de los usuarios se multiplican. Los tratamientos están en riesgo. El drama de una vecina de Lomas de Zamora que debe conseguir la insulina para su madre.

“Mi mamá tiene esta obra social y es paciente de riesgo. El Estado Nacional dice que a los pacientes importantes no se los va a dejar tirados y no se estaría cumpliendo en este caso”, alertó la mujer en diálogo con Info Región.

En el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 la solución por parte de la obra social era brindarle a los asociados la receta electrónica, con el fin de que “las personas circulen lo menos posible” y puedan continuar sus tratamientos. Sin embargo, la receta electrónica aún no se implementó y las sedes continúan cerradas; es decir, los afiliados no pueden conseguir ni autorizar las recetas para el abastecimiento de medicamentos.

La vecina explicó que la sede de IOMA ubicada en Lomas está cerrada y no puede retirar la receta ni autorizarla allí. Luego de haber intentado durante “varios días” comunicarse por mail, teléfono y Facebook, continúa “sin tener respuesta”. Incluso, se acercó a la farmacia de su madre, pero ahí le aseguraron que no cuentan con “ninguna notificación por parte de IOMA”.

Además alertó que es “difícil” conseguir que un médico le “recete la insulina” sin conocer la historia clínica de su mamá. “Tiene una insulina para un mes nada más, pero no tiene las tiras, y no sé cuánto se va a extender la cuarentena“, alertó la mujer, que prefirió no dar a conocer su identidad. “Esto es un caos y está pasando desde el inicio de la cuarentena y hay mucha gente que quedó en la mitad de los tratamientos”, concluyó.

“Con el fin de que las personas circulen lo menos posible para la realización de trámites en épocas de cuarentena por el COVID-19 y que puedan realizar la continuidad de sus tratamientos o la compra de los distintos medicamentos, en IOMA se espera poder comenzar a implementar la receta digital a la mayor brevedad posible”, reza el comunicado de IOMA, y señala que existe la posibilidad de acordar con PAMI para “usar su diseño y el sistema de la plataforma mediante el cual a partir de ahora podrá realizar la receta electrónica en beneficio de los afiliados y afiliadas del Instituto asistencial”. Sin embargo, a dos semanas del anuncio, no hay respuestas y los tratamientos de los afiliados corren riesgo.