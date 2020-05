Alberto Fernández al Grupo Puebla: “La pandemia dejó al descubierto la desigualdad”

En el marco de la V Cumbre del Grupo Puebla, el presidente Alberto Fernández advirtió que la pandemia dejó al descubierto la desigualdad. Bregó por resolver las diferencias.

El jefe de Estado afirmó hoy “el mundo no va a ser el mismo cuando pase” la pandemia de coronavirus y sostuvo que “habrá que repensarlo de otra manera ya que si algo ha dejado al descubierto esta situación es la desigualdad”.

En la videoconferencia, acompañado del canciller Felipe Solá, planteó: “Nosotros no podemos darnos el lujo de tener diferencias y no resolverlas porque nuestras diferencias son las que favorecen a los grupos que más pueden dañar a nuestros pueblos”. “Quedó demostrado en Latinoamérica que la meritocracia no es el camino. Porque las posibilidades no son las mismas. El camino es la solidaridad”, señaló en otro tramo de su alocución.

Alberto Fernández participó de la II Cumbre, que se desarrolló en Buenos Aires, cuando fue electo presidente. En esa ocasión fueron de la partida Dilma Rousseff y Fernando Lugo, entre otros ex mandatarios de América Latina.

El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes políticos del mundo.​ Fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla.

El objetivo, según indica la página del GP, es “la articulación de líderes progresistas con vocación de cambio y acción política, comprometidos con la integración y el desarrollo de la región” porque “cuando Latinoamérica se une llega más lejos”. “El Grupo es un espacio de coordinación y articulación de hombres y mujeres líderes progresistas de distintos países, que comparten una mirada común y que participan a titulo personal, sin representar partidos políticos, ni gobiernos ni países”, agrega.