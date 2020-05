Geriátrico de Temperley: “Hasta ahora los abuelos no tienen ninguna sintomatología”

Los adultos mayores y el personal interno del geriátrico Virgen de los Milagros permanecen sin síntomas de Covid-19, en cuarentena, y a la espera de los resultados de los exámenes realizados por las autoridades sanitarias luego de que se confirmara que el hombre de 91 años que falleció el viernes último estaba infectado con coronavirus.

“Estamos en cuarentena hace 72 horas y los abuelos no presentan ninguna sintomatología”, explicó un trabajador de la residencia ubicada en Guido Spano 770 de Temperley, en diálogo con Info Región.

El empleado -que pidió no ser identificado- aseguró que “los abuelos están en la residencia sin ningún síntoma, y su temperatura es la normal”, aunque todavía no cuentan con el resultado del hisopado que les realizaron el sábado a la mañana profesionales del área de salud del municipio de Lomas de Zamora y la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de ese operativo, el empleado sostuvo que se llevó a cabo con “muy poco tacto” y de manera “abrupta”, sin cuidar la condición en la que se encuentran las personas mayores que viven en el lugar.

“Ingresaron el sábado a las tres de la mañana de una forma abrupta y empezaron a sacar muestras. Nosotros les tuvimos que parar el carro porque entraron como si fuera una cancha de fútbol porque entraban a las habitaciones de forma bruta”, se quejó el trabajador.

Por su parte, Liliana Santos, que tiene a su madre y a su suegro internados en esa residencia, defendió a la institución y remarcó que en el geriátrico “venían tomando medidas sanitarias muy buenas”, y que les suministraron a los empleados “todos los elementos necesarios”, a pesar de lo cual el abuelo fallecido fue confirmado como portador del SARS-CoV-2.

En coincidencia con el empleado, la mujer señaló que está muy “disconforme” y “enojada” con cómo se procedió con el operativo. “Todos los abuelos estaban bien, no había nadie engripado ni con fiebre”, detalló, e insistió que “hasta el momento no se sabe nada porque no están los resultados”.

Cuadro cardíaco

Según el trabajador consultado por InfoRegión, el hombre fallecido había sido trasladado a la Clínica Monte Grande pocos días antes de su fallecimiento a raíz de lo que definió como “un cuadro cardíaco” y no por problemas respiratorios, por lo que, deslizó, se pudo haber contagiado fuera del geriátrico. Precisó además que “el abuelo falleció y después le hicieron el hisopado que dio positivo”.

“El abuelo se derivó el miércoles, y el viernes se activó un protocolo cuando nos dijeron que había dado Covid-19 positivo”, amplió, para deslindar cualquier responsabilidad del geriátrico en la situación mientras aguardan el resultado del hisopado masivo.