Ella Es Tan Cargosa presentó su nuevo single “Los días felices”, con letra de Rodrigo Manigot y música del Tano Baccega, el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio para celebrar nada más y nada menos que sus 20 años.

Los días felices es una típica melodía beatle, la usina de canciones de Ella Es Tan Cargosa. Rodrigo Manigot comentó: “el Tano Baccega la tocó en el jardín de su casa con una acústica, y ya cuando empezó a tararear en ese inglés/japonés en el que nacen tantos temas antes de tener letra, con mi hermano Mariano empezamos a reírnos. Cuando cantamos una canción nueva y nos reímos es simplemente porque nos encanta. La letra la escribí unos días más tarde. Quería hablar de dos cosas: de la necesidad imperiosa de salir de un mal momento; y del exacto momento en que uno percibe que la mala racha terminó, y se viene algo nuevo y mejor. Cualquier coincidencia con la realidad, juro que es pura coincidencia”.

La banda se formó en el año 2000 en Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires. Integrada por los hermanos Rodrigo (voz) y Mariano Manigot (guitarra y voz), “El Tano” Baccega (guitarra), Maximiliano Chercover (bajo) y Pablo “El Negro” Rojas (batería). Su nombre se debe a la canción de The Beatles “I Want You (She´s So Heavy)”, traducida como “Te quiero (ella es tan cargosa)”, del álbum Abbey Road.

Después de seis años de trayectoria graban a fines de 2006 su primer CD, el homónimo Ella es tan Cargosa, en los Estudios Matadero Records, bajo la producción del talentoso pianista Germán Wiedemer (ex Ratones Paranoicos, Memphis la Blusera, Vicentico, hoy director musical de la banda de Andrés Calamaro). Este disco es firmado por la discográfica Pop Art y en meses su primer corte ” Ni siquiera entre tus brazos” se transforma en número 1 en todo el país. Lo mismo sucede a fines de 2007 con la canción “Llueve”, segundo corte.

Ganadora del premio Gardel y MTV, Ella Es Tan Cargosa logró posicionar varios de sus temas en los primeros temas de todos los rankings radiales del país. Temas como “Ni siquiera entre tus brazos” y “Llueve”, llevaron a la banda a realizar más de 500 shows en todo el territorio argentino.

En 2014, y otra vez bajo la dirección de Germán Wiedemer, aunque con la coproducción del guitarrista Martín Pomares, editan su cuarto disco de estudio, “Polos”, muy celebrado por la crítica musical. El primer corte, “En Redondel”, se convierte en hit y permanece un año como una de las canciones más difundidas de la Argentina. En marzo de 2015 la banda cumple el sueño de telonear a un Beatle: abren el escenario 1 en el Movistar Free Música como soportes de Ringo Starr. Su segundo corte, “La Banda de sonido de tu vida” se transforma en la cortina del programa “Línea de tiempo”, conducido por Matías Martín en la Televisión Pública. En octubre de 2015 celebran un concierto por los 15 años de carrera para mil quinientas personas en el Teatro Gran Ituzaingó, en su ciudad de origen.

Actualmente, La Cargosa, como la llaman sus seguidores, se encuentra en la preproducción de su disco que contará con la participación de grandes artistas invitados, dos inéditos sencillos y la reversión de hits como lo son las melodías “Refugio”, “Ni siquiera entre tus brazos” y “El Redondel”, entre otras canciones que consolidaron a la banda del oeste.

Por otro lado, Ella Es Tan Cargosa anunció de acuerdo a las medidas dispuestas por las autoridades del Gobierno y sanitarias, la banda se ve obligada a reprogramar el show del pasado 8 de mayo. Las entradas adquiridas serán válidas cuando se defina la nueva fecha.