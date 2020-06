“Los atletas necesitan moverse porque su cuerpo es su máquina”, aseguró Gómez Cora

La vuelta a los entrenamientos de los deportistas olímpicos y quienes estén camino a la clasificación es un hecho en el país. Desde el Ministerio de Turismo y Deporte habilitaron el regreso a los trabajos y cada federación deberá aportar un protocolo de cuidados para reducir las posibilidades de contagio en medio del avance de la pandemia.

El caso de Los Pumas 7s, conjunto clasificado para los juegos de Tokio, no es aislado a esta situación ya que desde el cuerpo técnico anticipan un inminente regreso a las canchas. En ese sentido, Santiago Gómez Cora, en charla con Info Región, comentó: “Estuvimos bastante tiempo dando esta batalla. Hay que ser conscientes sobre el cuidado que hay que tener y lo delicado del tema. Hay gente que la pasa mal por esta situación”.

“Los atletas necesitan moverse porque su cuerpo es su máquina. No necesariamente para ser competitivos, sino al menos para tener alguna actividad física adecuada porque es una costumbre que tiene su cuerpo, la de entrenarse y estar activos”, explicó el entrenador del elenco albiceleste.

Particularidades

El rugby, como tantas otras disciplinas a lo largo del país, se vio afectado por la cuarentena provocada por el coronavirus. La medida del Gobierno para regresar a los entrenamientos es vista con buenos ojos, ya que muchos deportistas no contaban con espacios suficientes para desarrollar una rutina óptima.

Al respecto, el ex Lomas Athletic mencionó: “Hicimos una evaluación y contamos con tres tipos de jugadores. En rojo aquellos que estaban en departamento, en amarillo quienes cuentan con parque en su casa y en verde los que lograron trabajar en un espacio abierto. Queremos poner a todos en verde para equilibrar los físicos, eso nos llevarán entre cuatro y seis semanas”.

En sintonía, explicó cuáles son los objetivos a corto plazo y que es lo que se plantean en el retorno a los trabajos: “Los deportes individuales tienen menos riesgo de contagio. Lo que pretendemos asimismo es volver a entrenar como individuos, ese era nuestro reclamo. Trabajar la parte física, para más tarde pasar a lo técnico o táctico. No apuntamos a lo competitivo sino a empezar a correr”.

Consecuencias

Muchos jugadores de la elite del rugby nacional podrían emigrar para continuar con sus carreras en el exterior, ya que Jaguares, la franquicia argentina, no tendrá actividad, al menos, en los siguientes meses. Es con ese contexto que la pandemia golpeó fuerte a la disciplina en el país. No obstante Gómez Cora llamó a “ocuparse y no preocuparse”.

En esa línea, desarrolló: “La pandemia da un paso atrás a todo el rugby mundial, también así como a nivel social y económico, que afectan a la mayoría de las profesiones del mundo. Todos carecen de competencia y eso es duro”.

“Es un deporte de mucho viaje y de contacto, que son los principales límites que pone este virus. No hay que analizar la tragedia sino tratar de ver como se supera todo esto. Argentina se hará fuerte y encontrará una competencia”, sentenció, en charla con este medio.