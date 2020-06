Coronavirus: Falleció un chofer de la Línea 520

Un chofer de la línea 520, que une a la estación de trenes de Lanús con Villa Caraza, falleció este lunes por coronavirus. Fue la primera víctima fatal que trabajaba en el servicio de transporte en la Región.

Se trata de Norberto Lagos, de 45 años, quien presentó síntomas por primera vez el 26 de mayo, cuando fue licenciado de sus tareas y supervisado por la clínica laboral. Al confirmarse el positivo en Covid-19, tres días después, comenzó a ser supervisado por la ART. Luego de permanecer diez días internado en un centro de salud privado, falleció.

En contacto con Info Región, uno de los compañeros de la víctima afirmó que están “con un miedo absoluto” que les pase lo mismo, ya que señaló que “ninguno fue aislado y, por ahora, nadie presenta los síntomas”.

“Puede haber compañeros asintomáticos y no lo sabemos. Pedimos una asamblea para hablar de esto y nos la negaron porque no se pueden hacer reuniones con mucha gente. No queremos que esto se propague en la empresa y en nuestras casas. Si estamos contagiados y no tenemos síntomas, es un problema muy grande”, advirtió.

En este marco, el presidente de la empresa Micro Ómnibus Avenida S.A., Germán López, aseguró a este medio que “se cumplieron con todos los protocolos”. “Tenemos inspecciones de la Subsecretaria de Transporte, del Municipio y de la ART, los tres organismos que nos inspeccionan para ver que cumplimos. Si el trabajador no se sintiera cuidado, no vendría a trabajar”, indicó.

“Los empleados de mantenimiento, que se encargan de la higiene, nos dicen que es una barbaridad lo que se dice. Sé de las denuncias y me indignan por mí, por la empresa y por los trabajadores del proceso de desinfección, que se los acusa de no cumplir con sus tareas”, concluyó el titular de la empresa perteneciente al grupo DOTA.