Una vecina de Lomas fue hisopada pero nunca recibió los resultados

Una vecina de Lomas de Zamora que tuvo síntomas compatibles con Covid-19 denunció que luego de casi un mes, aún no recibió los resultados del hisopado que le realizaron en el hospital Luisa C. de Gandulfo. “Todavía no se que es lo que tuve. Entiendo que el hospital este desbordado, pero esto así no puede ser”, criticó.

Silvana Russo es vecina de Lomas y según relató, el 13 de junio fue trasladada por una ambulancia del Área de Salud del Municipio al hospital Gandulfo para ser hisopada ya que presentaba “dolor de garganta, de pecho y chuchos de frío”.

“Yo me comuniqué primero con el 148 y ellos se pusieron en contacto con el Municipio porque el sábado (13 de junio) a la tarde vino la ambulancia del 107 de Lomas y me llevaron al hospital para hacerme el hisopado. Cuando llegué esperé media hora y me atendieron. Terminé alrededor de las 15 y me dijeron que tenía que esperar a la ambulancia para que me llevara de vuelta, esperé hasta las 20 y nunca volvieron, así que me fui por mi cuenta a aislarme en mi casa y a esperar el resultado como me habían indicado”, relató la vecina.

Sin embargo, Russo aseguró que al día de la fecha, aún no recibió la llamada con la información sobre los resultados del hisopado. “Estamos en julio y nunca obtuve el resultado, previamente me comunique de nuevo con el 148 pero me dijeron que a ellos no les correspondía, que dependía del hospital”, apuntó la vecina en diálogo con Info Región. Este medio intentó comunicarse con las autoridades del centro de salud, pero no hubo respuesta.

Luego de 28 días sin novedades sobre su situación, Silvana ya no presenta síntomas pero advierte que nunca supo que es lo que tenía. “Esto es abandono de paciente porque yo vivo con mi mamá, una mujer grande, y me tuve que mantener aislada en mi habitación sin saber aún hoy el resultado y no es así como tiene que ser. Entiendo que el hospital este desbordado, pero esto así no puede ser”, subrayó.