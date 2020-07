Lomas: Para el massismo, flexibilizar la cuarentena es posible “si la comunidad acompaña”

“Ahora, cuando lo planteamos y la comunidad no responde y se les ocurre hacer una marcha, donde están todos juntos y sin barbijo, la verdad que me parece bastante ridículo. Esto es un compromiso de comunidad, no es un compromiso de gobierno”, subrayó el edil massista en declaraciones a Info Región.

En sintonía remarcó que está “clarísimo” que el Gobierno es el que tiene que cuidar la salud de todos los argentinos “pero cuando hay un pedazo de la comunidad que pone sus principios por arriba de los del resto, es donde comienzan las complicaciones”.