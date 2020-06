San Martín de Burzaco libera a casi todo el plantel

La institución de Burzaco, que milita en la Primera C, trabaja en la continuidad de cuatro jugadores.

La gran mayoría del plantel de San Martín de Burzaco debía renovar el contrato este mes, pero la institución decidió liberarlos a casi todos. Se anunció que trabajan en la continuidad de cuatro jugadores: Federico Scurnik, Nahuel Benavente, Ezequiel Barabas y Javier Monzón.

“Nuestra continuidad depende si la AFA dictamina que todos vuelvan a jugar y no solamente los que clasificaron al Reducido. Nosotros no estamos adentro de eso, y si nos dan la negativa no tendremos competencia y quedaríamos todos parados”, había advertido el arquero a Info Región hace algunos días, cuando todo era incertidumbre y el tiempo se agotaba.

El fin de semana todo se aclaró. La institución liberó a casi todos. “Sabiendo que el torneo -de Primera C- se encuentra suspendido, pero no finalizado, nos vemos obligados a dejar libre a todo el plantel profesional, teniendo los contratos firmados hasta el 30 de junio del corriente año”, señala el comunicado difundido el sábado en redes sociales.

El texto aclara que se “ha comenzado a trabajar la continuidad de los siguientes jugadores: Federico Scurnik, Nahuel Benavente, Ezequiel Barabas y Javier Monzón”. “A mediados de julio tendremos noticias sobre la resolución de los mismos”, aclara en la continuidad de la resolución.

“Hemos iniciado un protocolo de cuidados extremos, en el cual se realizó el control a través del test (prueba para verificar rastro del virus), siguiendo de cerca la salud de nuestros jugadores, el cuál durará diez semanas, estando atentos a ellos, en ese transcurso. Siempre cuidándonos entre todos con las prevenciones adecuadas”, concluye el comunicado.