Ledesma tras su salida: “La situación es difícil para muchos jugadores”

San Martín de Burzaco libero a la gran mayoría del plantel frente a la falta de fútbol y la imposibilidad de afrontar los contratos ante la caída de los ingresos. Uno de ellos es el caso del experimentado delantero David Ledesma, a quien le comunicaron que la decisión fue por “motivos económicos” pero que “la intención era su continuidad”.

“Era algo que ya sabía porque la vez que me tocó reunirme con Gabriel (Ostanelli) me comentó un poco la idea. Luego charlamos por teléfono y ahí fue cuando me contó que iban a quedar varios jugadores libres y luego negociarán con algunos para llegar a un acuerdo y renovarles el contrato”, explicó el jugador en contacto con Info Región.

Asimismo, planteó que los motivos “fueron económicos y la idea del técnico era que siguiera”. “Tampoco se puede andar con pretensiones porque se sabe que es una situación difícil tanto los jugadores como para los clubes, hay que entender a los dirigentes que en estas circunstancias deben administrar unos pocos pesos para que lleguen los ingresos a todos”.

Además, valoró el aporte de la AFA ya que implica “una gran ayuda en este difícil momento, donde la gran mayoría quedaría sin nada de un día para el otro, con pocas posibilidades de conseguir otro club”.

“En este mercado de pases va a dejar a muchos sin club y más por ahí con los jugadores con trayectoria, con más experiencia o más grandes como es mi caso se complicará arreglar, porque las instituciones deportivas, no les entra plata y lo poco que ingresa la tienen que administrar como puede”, agregó.

Si bien, señaló que “todavía no ha recibido una oferta de otros clubes”, no descartó la posibilidad de que San Martín de Burzaco lo vuelva a tomar en cuenta a futuro cuando el panorama de la vuelta al fútbol sea más claro. “La idea de Gabriel era que siga, habrá que sentarse luego a charlar y ver a que se llega”, apuntó.