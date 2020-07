ONG solicita asistencia para colaborar con los vecinos de La Cava

‘Sal de la Tierra’ es una ONG que se encarga de una serie de iniciativas solidarias para ayudar a los vecinos de La Cava de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. La pandemia puso en primer plano la asistencia y necesitan que los ayuden para seguir dando una mano, ante el aumento de la demanda.

El pastor Leonardo Álvarez, titular de la entidad, dialogó con Info Región y explicó que, desde el inicio de la cuarentena, le hicieron llegar a los vecinos más de 10.000 litros de lavandina, 2.000 de alcohol en gel, decenas de frazadas y más. Sin embargo, hay una ayuda que se vio limitada.

“Desde octubre nuestra organización dejó de recibir 1.800 bolsones de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hasta ahora pudimos sostener nuestro enorme trabajo social, pero al haber crecido la demanda y ser sostenido sólo por nosotros se nos hace difícil continuar”, comentó.

Leonardo, nacido en La Cava, es uno de los pastores villeros que se comprometieron a ayudar a los vecinos del barrio. “Nos encargamos de entregar lavandina, alcohol en gel y frazadas. Pero ahora, en 16 años de carrera, pedimos por primera vez que nos ayuden”, contó. “Desde octubre del año pasado mandamos notas y nos reunimos con Daniel Arroyo (ministro de Desarrollo Social) en enero. Ellos entienden el lugar que ocupamos en La Cava. Tenemos un padrón de 1.800 familias que se sigue multiplicando, por eso pedimos la ayuda”, agregó.

Explicó, además, que la organización maneja un sistema en el que “el barrio baja el alimento” y los mismos colaboradores de la organización lo entregan. “Tratamos de no juntar mucha gente para respetar la cuarentena”, añadió. “Ayudamos a que el virus no se propague en La Cava. Pero ahora, el padrón nuestro de gente que no está recibiendo en tiempo y forma los alimentos que recibía, y no tiene como conseguirlo. Es un barrio altamente contaminado y necesitamos una ayuda”, concluyó.