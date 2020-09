El dramático mensaje de la madre de Julia Valles, la policía atropellada en Lanús

"Mi nieta pregunta por la mamá. ¿Cómo le explicás que no la va a ver más?", se preguntó. Tenía una chiquita de 2 años.

“Ella dejó a una nena de 2 años y todos sus proyectos”. De esta forma, Mónica Spataro, recordó a su hija, Julia Valles, quien fue embestida en un control de tránsito el fin de semana en Lanús. “¿Cómo le explicás que no la va a ver más?”, se preguntó.

La madre de la oficial aseguró que tiene el “corazón destrozado” y pidió “que se haga justicia por ella y por todos los chicos y chicas que mueren y no tienen quién los ayude a que se esclarezcan los hechos”. “A mí me dejaron sin hija y a mi nieta sin mamá, que cuando llega pregunta por su mamá, dónde está, ¿cómo le explicás que no la va a ver más? Es muy doloroso”, manifestó.

“No quiero que la vida de mi hija haya sido en vano, ella dejó una nena de dos años y medio y todos sus proyectos”, manifestó, y reclamó -en diálogo con TN- un cambio en la carátula de la causa, que hasta el momento es “homicidio culposo”.

Mencionó, en este marco, que el joven que viajaba en la moto como acompañante ya fue liberado “porque supuestamente no es culpable”, aunque para ella “también tiene que estar preso” porque a su hija “no la chocaron sin querer, fueron a embestirla”. “Ahora están averiguando los antecedentes, es una burocracia que tarda meses o años, tienen que cambiar las leyes, porque no puede ser que para averiguar los antecedentes de una persona tarden tanto y que los larguen ni bien entran”, agregó.

El hecho

Ocurrió el pasado sábado, cerca de las 6 de la madrugada, en el cruce de Catamarca y General Hornos, donde estaba apostada Valles en un destacamento para realizar controles vehiculares. En ese momento, la oficial estaba junto a otros tres agentes mientras realizaban un operativo y fue embestida por una Giera Smash con dos ocupantes a bordo, que no acataron la voz de “alto”.

La víctima sufrió graves heridas y falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto, pese a las tareas de reanimación del personal médico que fue alertado inmediatamente por sus compañeros.

Los jóvenes que iban a bordo de la moto, identificados como Adrián Maldonado (28) y Matías Rosales (23), quienes sufrieron lesiones leves y no portaban armas de fuego, fueron puestos a disposición del fiscal Sergio Schafer, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Lanús.

Hasta esta mañana, los investigadores procuraban determinar si los aprehendidos tenían antecedentes penales y si quisieron eludir el control policial porque no tenían el permiso para circular.