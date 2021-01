Las colectas externas permitieron mantener el stock de sangre

Las colectas de sangre externas se incrementaron casi un 100% respecto a las que se realizaron otros años y 17.500 personas demostraron su solidaridad al donar. Se pudo mantener el stock en los bancos de sangre.

Se realizaron 377 colectas externas de sangre durante 2020 año pasado en 86 ciudades bonaerenses cuando al comenzar la pandemia, se registró una disminución de las personas que concurrían al Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique” del Ministerio de Salud de la Provincia.

La sangre no es un producto que se pueda comprar en cualquier laboratorio o en una farmacia, es un elemento que sale justamente del ser humano y no hay forma de conseguirlo si no es a través de una donación. Es un recurso que cumple la función de sustitución y se necesita en diferentes situaciones.

Resulta vital para beneficiar a pacientes que sufrieron accidentes de tránsito, traumas, cirugías cardiovasculares, trasplantes, y tratamientos oncológicos, a quienes se les transfunde el componente de la sangre que requieren para llevar adelante su tratamiento y recuperar su salud.

“El año pasado con el advenimiento de la pandemia hubo una merma de la donación por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto, entonces decidimos como estrategia aumentar la cantidad de colectas externas bajo el lema ´Doná sagre cerca de tu casa´”, explicó la directora asistencial del Centro Regional de Hemoterapia La Plata, Alejandra De Bonis.

“Frente a este contexto, las colectas externas se incrementaron casi un 100% respecto de las que habitualmente veníamos haciendo desde Hemoterapia, nos acercamos a numerosas partes de la Provincia y fuimos convocados por muchas instituciones. Esto permitió incrementar el stock de sangre porque evitó que las personas tuvieran que trasladarse hasta el centro regional y pudieran movilizarse hacia cada punto de donación cercano a su domicilio, para lo cual les extendimos un certificado con la autorización para circular”, señaló.

Para donar sangre hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse sano y desayunar antes de donar. Concurrir al centro de salud más cercano o a las colectas de sangre que se realizan en la Provincia de Buenos Aires (@sangrecirculando) con documento de identidad.