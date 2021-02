Internaron al periodista Lapegüe en terapia intensiva de la Juncal de Temperley

La salud del periodista banfileño Sergio Lapegüe se agravó en las últimas horas después de diez días de internación en una sala común y debió ser trasladado a la unidad de Cuidados Intensivos del Sanatorio Juncal de Temperley.

El ex conductor de TN y Canal 13 había dado positivo a un test de coronavirus que se realizó pocas horas después del regreso de sus vacaciones y lo comunicó públicamente el 25 de enero último. Considerado paciente de riesgo por ser asmático, Lapegüe presentó en las últimas horas una inflamación de los pulmones, además del cuadro febril y las dificultades respiratorias propias de Covid-19.

La información trascendió este martes a través de su mujer, que a través de un posteo en Instagram que daba cuenta de las complicaciones luego de diez días de internación.

“Anoche pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflamación en sus pulmones”, posteó la esposa del conductor, y precisó que “no oxigenaba bien” la sangre, por lo que “su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos”.

El cuadro le provoca además que se sienta “muy agotado física y anímicamente”, y con cuadros febriles recurrentes, amplió la mujer.

Pocas horas después de su internación, el propio Lapegüe había brindado precisiones sobre su estado de salud: “Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a quedarme sin aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre y esta subió con el correr de las horas. Al otro día llamé a mi neumonólogo y fui al sanatorio Juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre y para estar seguros me hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambió”, reveló el conductor.