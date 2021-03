Recordaron a las víctimas de la Masacre de Pasco

En el marco de las actividades en la Región por el Día de la Memoria, que se conmemora el 24 de marzo, la Mesa de Trabajo Ex Pozo de Banfield le rindió homenaje a las víctimas de la Masacre de Pasco.

“Como cada 21/03 por la mañana nos encontramos en el Cementerio de Lomas para recordar a lxs Crxs de Masacre de Pasco, un año sin el Nene Sandoval pero lleno de juventud y militancia como le hubiese gustado”, señalaron a través de las redes sociales.

Más tarde, acudieron al histórico Monumento a los Mártires de Pasco donde en un emotivo acto con sus familiares y compañeros los recordaron. “Los recordamos y valoramos, siempre haciendo memoria, buscando verdad y exigiendo justicia”, apuntaron.

Las víctimas de la Masacre fueron Rubén Bagninia, Aníbal Benítez, Alfredo Díaz (14 años), Eduardo Díaz (16 años), Héctor Flores, Germán Gómez, Héctor Lencina (su viuda, Coca, falleció en 2020 y fue directora de Derechos Humanos en Lomas de Zamora) y Gladys Martínez.

La masacre fue una matanza cometida por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Lomas de Zamora. Fue el 21 de marzo de 1975. Subieron a los secuestrados a un colectivo y los llevaron a la avenida Pasco, donde los hicieron descender, los fusilaron y después dinamitaron los cadáveres para evitar su identificación.

Vale recordar que el monumento fue vandalizado y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Lomas de Zamora y familiares de víctimas de la masacre realizaron una denuncia penal por “intimidación pública y daño agravado”. “Estos hechos intimidatorios se dan a días de conmemorar el 45 aniversario de la dictadura genocida. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos“, advirtieron desde el organismo a Info Región.

Habrá más actividades en la Región. Desde la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield informaron que el 23 de marzo a las 10 se llevará a cabo una jornada de acceso a la justicia en el espacio para la memoria y a las 17 habrá una nueva intervención del programa “Sembrando Memoria” en el Club Atlético Temperley. También, el 24 de marzo acompañarán una jornada cultural por la memoria en el Teatro Municipal a partir de las 18, organizada por Cultura Lomas, en donde habrá música en vivo y la presentación de la película “Sinfonía para Ana”.