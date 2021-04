Deuda: Guzmán viaja a Europa en busca de lograr acuerdos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, partirá hoy rumbo a Europa con la mira puesta en encarar las negociaciones bilaterales necesarias para lograr un acuerdo con el FMI, que permita refinanciar la deuda por US$ 45.000 millones con el organismo y, por otro lado, también el endeudamiento con el Club de París.

El ministro aterrizará en Berlín, en un periplo que durará cinco días en el viejo continente, donde también visitará las capitales de Italia, España y Francia, para entrevistarse con sus pares en pos de lograr las condiciones solicitadas por la Argentina, y teniendo en cuenta que a fin de mes vence el plazo para el último pago al Club de París, y que luego entra a correr una mora de 60 días antes de un eventual incumplimiento.

El presidente Alberto Fernández resumió el último jueves el pedido argentino al Fondo Monetario de “revisar” las tasas y los “tiempos” de los créditos, en medio de la crisis por el coronavirus. “Aspiro a que se revise todo, que se revisen las tasas y los tiempos para pagar la deuda”, sostuvo el Presidente desde la residencia de Olivos, donde participó virtualmente del encuentro del Consejo Económico y Social mientras se recupera de la Covid-19.

Al respecto, el Comité del Fondo Monetario avanzó en estas discusiones, donde se definió una hoja de ruta con medidas “históricas” que beneficiarán a todos los países, en esta crisis sin prececentes. El mayor consenso fue el de avanzar con una emisión excepcional de la moneda del FMI (DEG) para incrementar las reservas mundiales por US$ 650.000 millones, y en una reasignación de esos DEG adicionales para países más vulnerables.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que esta iniciativa “proporcionará un impulso de liquidez sustancial a todos nuestros miembros, especialmente a los más vulnerables”. Para la Argentina significarán US$ 3.354 millones adicionales en reservas.

El comunicado del Comité del Fondo efectuó “un llamado al FMI para que explore la forma de brindar más apoyo a los países vulnerables de ingresos bajos y medios de conformidad con su mandato”, indicó el texto oficial a tono con el planteo conjunto de Argentina y México ante el G20, quienes fueron específicos al solicitar también estas medidas para países de ingreso medio.

El Comité también dio mandato para revisar el mecanismo de financiamiento, y Georgieva aclaró que en las discusiones por delante se incluirá el tema de sobrecargos de tasas de los préstamos, una de las iniciativas que solicitó el ministro Guzmán. “Cuando miramos el punto que el ministro Guzmán está haciendo sobre las tasas de interés, tenemos que reconocer dos cosas: en primer lugar, que está trayendo este punto en el momento en que el Fondo pasará por una revisión periódica de nuestros cargos y ése es el momento en que se pueden discutir este tipo de cuestiones”, afirmó Georgieva, quien remarcó por otro lado que “estamos comprometidos de manera muy constructiva con Argentina” en las negociaciones en curso.

Fernández también quiere poner sobre la mesa la renegociación de los plazos. “No debería ser tan complicado revisar los plazos de pago. Es un debate que merece ser dado, no por Argentina, solamente”, enfatizó. “La pandemia debe obligar a los organismos de crédito a revisar las lógicas que han imperado hasta el momento”, evaluó el jefe de Estado. “No quiero que le den una solución a la Argentina, quiero que los organismos de crédito encuentren una solución no sólo para los países pobres, sino a los de renta media, que tienen, como nosotros, un 40 por ciento de pobreza, pero que somos tratados como países ricos, que no somos”, apuntó.