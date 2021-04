Conociendo Rusia presenta “Mundo de cristal”

“Mundo de Cristal es una canción de esas que salen con guitarra y voz, desde el fondo del pecho. Por eso quise invitarlo a Leiva, compositor que admiro y que canta y escribe con un sentimiento enorme. Estoy muy contento de nuestro encuentro en esta canción y espero que lo disfruten tanto como nosotros”, destaca Mateo Sujatovich, líder de la banda.

Conociendo Rusia & Leiva – “Mundo de Cristal”

Mientras se prepara para sus múltiples funciones en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, Conociendo Rusia sorprende con “Mundo de Cristal”, en colaboración con el reconocido músico español Leiva, con quien compuso la letra de esta nueva canción. El corte fue grabado en el estudio Unísono, producido y mezclado por Nico Cotton y masterizado por Greg Calbi & Steve Fallone en Sterling Sound, NYC.

Según Leiva, “Mateo tiene ese no sé qué, que no se aprende en ninguna escuela: maneja el equilibrio de gracia y emoción perfecto. Transita entre el Pop y el Rock con mucha naturalidad. Cuando me llamó para escribir juntos “Mundo de cristal”, enganchamos al toque ,como si lleváramos años haciendo música juntos. Se reconocen los dos universos y disfrutamos mucho de la rola. Tiene toda la pinta que seguiremos haciendo música juntos. Mateo ha venido para quedarse.”

Conociendo Rusia es el proyecto solista de Mateo Sujatovich, hijo de Leo Sujatovich, tecladista de Spinetta Jade. Lo acompañan Nicolás Btesh en sintetizadores y coros, Guille Salort en batería y Fran Azorai en teclados.

Su disco debut, que lleva el mismo nombre de la banda, salió a la luz en marzo de 2018. Le sigue “Cabildo y Juramento”, producido por Nico Cotton en 2019, y en octubre de 2020 presentan “Tu encanto” junto a Fito Páez.