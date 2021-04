Lanús: Impulsan la creación de un Museo por la Memoria

Desde la Mesa por la Memoria de Lanús y bloques del Frente de Todos del Concejo Deliberante acordaron realizar un trabajo conjunto para la presentación de un proyecto de ordenanza que formalice el Paseo por la Memoria de Lanús y la concreción de un Museo por la Memoria.

El jueves, miembros de la Mesa por la Memoria de Lanús y concejales del distrito se reunieron vía Zoom para dialogar sobre la iniciativa que apunta a la “formalización institucional” del Paseo por la Memoria inaugurado en 2012 en el predio ubicado en Domingo Purita y Córdoba, y a la creación de un museo en una de las edificaciones que se encontraría en sus cercanías.

“En su momento se había pensado ese lugar como un salón de usos múltiples donde se podrían hacer actividades por la memoria. Tanto muestras fotográficas como un lugar donde poner archivos y que permita que los vecinos y toda la comunidad educativa pueda ir a ese lugar a trabajar la memoria“, apuntó David Ariza, quien es parte del proyecto y referente de H.I.J.O.S Lanús.

Además, señaló que este espacio está construido dentro del mismo Parque por la Memoria. “El espacio es visitado por vecinos de Lanús que vienen a realizar actividades recreativas pero al no tener algo ahí con lo que puedan identificarlo no saben y no se enteran”, sostuvo y consideró que “sería muy útil para manejar la memoria activa del distrito“.

“La idea es no darle el proyecto cerrado a los concejales sino que lo puedan tratar en comisiones”, agregó y manifestó a Info Región que una vez que esté la iniciativa concluida en sus definiciones realizarán una campaña de firmas para involucrar a los vecinos.