Lanús: Ratificaron la denuncia por agresiones y pidieron al municipio que colabore en la investigación

Dirigentes de Lanús y funcionarios nacionales brindaron hoy una conferencia de prensa en la que ratificaron las denuncias por agresiones a militantes del Frente de Todos, de las que responsabilizan a personas “vinculadas con las autoridades municipales”. También reclamaron que las autoridades locales entreguen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona donde se produjeron los incidentes.

La reunión se llevó a cabo en la tarde de este martes en los jardines de la Capilla San Expedito de Remedios de Escalada convocada por la organización Lanús para Lanús del Frente de Todos y la encabezaron el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Fernando “Chino” Navarro; el Director Nacional de Agenda Política de la Jefatura de Gabinete, Agustín Balladares; y el vicepresidente de la Comisión Provincial por la memoria, Víctor De Genaro, entre otros.

Durante el encuentro Navarro expresó que “la unidad no es una declaración semántica” y atribuyó a problemas internos la derrota electoral del peronismo en 2015: “No entendimos el valor que tiene la unidad”, evocó y señaló que no le prestaron importancia a “la irrupción de un sector de ella derecha en América Latina”.

“Esa derecha en Argentina está activa y utiliza el odio para propagarse en la población. Esta derecha activa está también en Lanús, donde existe el odio y en este marco violento hacia a nuestros compañeros es que le exijo al intendente Néstor Grindetti y a su Jefe de Gabinete y secretario de Seguridad que se manifiesten, porque si callan avalan este hecho de Violencia”, enfatizó el dirigente del Movimiento Evita en referencia a las denunciadas agresiones contra militantes del peronismo local.

El hecho en cuestión ocurrió el 29 de abril último en la intersección de las calles Almeira y Centenario Uruguayo de Monte Chingolo. Allí, según la denuncia radicada ante la Comisaría Sexta de Lanús, cuatro autos cruzaron a la camioneta que conducía un militante de Lanús para Lanús identificado como Julio, “lo increparon, destrozaron la camioneta, lo golpearon y con un machete le cortaron la cara, la cabeza, la espalda y literalmente dos dedos de la mano”. De acuerdo con el relato difundido pocas horas después por ese espacio político, el hombre fue atendido y hospitalizado en el Hospital Narciso López.

Sobre ese punto, Balladares, afirmó que la denuncia fue ratificada y ampliada en la Fiscalía General y advirtió que “estas prácticas mafiosas merecen el absoluto repudio de todos los sectores de nuestra sociedad”.

“Queremos ir a fondo. No toleramos más mafias en la política. No lo vamos a naturalizar, no vamos a hacer como si nada pasara. Defendemos ideas y proyectos, con la palabra, la persuasión y las sanas acciones. La violencia, el apriete, la sangre, no son reglas en nuestra democracia”, enfatizó el funcionario.

Balladares pidió que “de una vez y para siempre” Lanús “sea libre de mafias” y pidió que la política “deje de protegerlas como sucede en este caso”.

“No decimos que la dirigencia en su conjunto de Cambiemos se manifiestan de esta forma violenta, pero si estos delincuentes que se esconden detrás de la pertenencia para llevar a cabo de esta manera impune este hechos graves. Es imperioso que el intendente Grindetti, el Jefe de Gabinete, que además es secretario de Seguridad, Diego Kravetz, se proclamen, repudien el hecho, que reciban a los damnificados y que aporten los elementos”, subrayó, antes de pedir que el municipio aporte las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

Por su parte, De Genaro manifestó que, “estas acciones antidemocráticas son propias de otros tiempos, de tiempos de la dictadura, en donde incluso nos planteábamos si teníamos que hablarlas, decirlas” e indicó que se debe “apoyar esa denuncia para que se esclarezca este grave hecho violento contra un compañero, un vecino”. “Tiene que haber responsable de este salvaje atentado a la vida”, sentenció el dirigente del Frente Popular.