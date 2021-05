“Cuídame” es una canción que habla del amor con un mensaje intenso, sincero y profundo. Tiene un sonido dulce y minimalista basado en la dupla voz y piano, que en esta oportunidad devela un sonido diferente al que nos tiene acostumbrados la artista.

Lo nuevo de Luciana Segovia toma como protagonista la fuerza de su particular voz y sus sentimientos más profundos y sinceros a flor de piel, en melodías soft rock que, por momentos, toman elementos del rock pop, synth pop e indie rock.

Sus canciones poseen un estilo totalmente renovado, moderno y maduro, enfocado en un viaje sensorial que busca impactar sentimental, auditiva y visualmente.

“Después de 16 años en Cirse (banda de la que fue voz líder entre 2003 y 2019), donde escribía todas las letras, me brindo la posibilidad de hacer algo más íntimo de manera solista. Hoy, escribir “Cuídame”, me hace sentir que logré desnudar el alma por primera vez, en una de las letras más fuertes que escribí en mi vida. Uno de los mensajes más importantes que me alegra compartir de ahora en más. Profundizar en la música es lo que me hace crecer como artista”, asegura Luciana.

Luciana Segovia presenta “Cuídame”

El videoclip del tema es una idea de la productora Vrodas, bajo la dirección de Cuino. Muestra a la artista en una imagen íntima, imponente y elegante interpretando “Cuídame” en el piano.

Luciana se desempeñó a lo largo de su carrera como profesora de canto, vocal coach, co-conductora de tv en el programa de televisión CM Rock y en otra faceta creativa es responsable de la marca de ropa Bullshit.

En lo musical, Segovia lideró la banda de rock Cirse durante 16 años, donde cantaba y componía las canciones junto a los demás integrantes. Posee una vasta experiencia en escenarios de todo tipo ya que tuvo la oportunidad de presentarse en los más importantes del país como el Luna Park, Estadio Malvinas Argentinas, Estadio Único La Plata, Vorterix, Pepsi Music, Personal Fest, Cosquín Rock, Teatro Flores, La Trastienda, Groove y The Roxy Live, entre otros.

Compartió escenario con grandes artistas internacionales como Metallica, Incubus, Aerosmith, Whitesnake, Paramore, Evanescense, Avril Lavigne, Soja, Dave Matthews band, Duran Duran, Against the Current, Bring me to the Horizon, The Kills, entre muchos otros.

Luciana Segovia presenta su nuevo corte solista

A mediados de 2019, Luciana decidió abrir su camino como solista y, a principios de 2020, presentó las canciones “Irse”, “Voy a ponerme bien” y “Mis demonios”.

En marzo último, fue distinguida en el rubro voz femenina durante la entrega de “Los Nominados del Under 2020” que se desarrolló en el Club de Arte Monociclo junto a muchos artistas locales e internacionales.