Lomas: las vacunadoras contra la COVID-19 denuncian que no cobran desde febrero

Pese a que la provincia de Buenos Aires impulsa una gran campaña en la que anuncia “el mayor plan de vacunación de la historia”, las vacunadoras de la Región Sanitaria Sexta, que abarca los municipios de la zona sur, denuncian que el Gobierno bonaerense les adeuda su paga desde febrero. Sostienen que varias veces intentaron parar pero las amenazan con ser despedidas.

“Nosotros empezamos a trabajar desde fines de enero y todavía no cobramos”, planteó a InfoRegión una trabajadora de la posta de vacunación del Club Los Andes, y aclaró que, recién hace una semana, tres enfermeras gozaron del sueldo, pero que son aproximadamente son 17 las que no cobraron desde hace tres meses.

“No tenemos ninguna explicación del por qué, ni nos dijeron en ningún momento cuál era el motivo. Cuando yo me acerqué a la región sanitaria sexta me dijeron que teníamos que esperar”, sostuvo y apuntó: “Aparte de ser muchos meses sin cobrar, los insumos los ponemos nosotros“.



En ese sentido, precisó que el algodón, la cinta, el alcohol, los guantes, el ambo y el equipo de protección lo ponen ellas.

“Varias veces se intentó parar la vacunación porque necesitamos que se definiese esto, pero desde el municipio vienen y nos dicen que si nosotras paramos nos despiden“, reveló. “No nos queda mas que vacunar, no hay mucho mas que hacer”,enfatizó.

La paga es de 36.910 pesos por 30 horas semanales. En el caso de esta enfermera, sólo cuenta con este empleo, y manifiesta que está “quemando ahorros” para poder vivir. Asimismo, sostiene que la situación se replica en otras postas de vacunación.

“Como vacunadores hace varios meses que no recibimos el sueldo, estamos hace meses trabajando gratis, no paramos un solo día de vacunar, no podemos hacer paro por qué la gente al igual que nosotros hace meses que espera su turno y va con mucha ilusión a vacunarse”, sostiene otra trabajadora.