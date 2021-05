La UCR de Lomas cuestiona la rendición de cuentas municipales

El radicalismo de Lomas de Zamora denunció hoy que el Ejecutivo municipal a cargo de Martín Insaurralde “no cumple con los principios mínimos de transparencia fiscal, rendición de cuentas y acceso a la información destinados a los vecinos y contribuyentes”.

“Por encima de estas cuestiones, graves y preocupantes, debemos resaltar que el Ejecutivo Municipal goza de facultades extraordinarias, permitiendo hacer un uso discrecional de gran parte de los recursos públicos. No da a conocer el presupuesto ni los informes trimestrales financieros y de ejecución de gastos según función y finalidad, ni su deuda, ni el uso de las partidas de libre disponibilidad”, señalan a través de un comunicado el que cuestionan la rendicióm de cuentas aprobada ayer por el voto de los concejales oficialistas.

Tras destacar que los cuestionamientos están en consonancia con los realizados en el recinto durante la sesión por el bloque de Juntos por el Cambio, ponen de relieve que en un “entorno de pandemia y aislamiento” y con un “crecimiento de la pobreza, aumento de la inseguridad, deterioro de la educación y caída del consumo” se incrementaron las tasas municipales y se subejecutaron numerosas partidas.

En ese sentido, subrayó que no se desarrollaron “las obras necesarias para que los alumnos puedan concurrir a la escuela en condiciones de seguridad sanitaria” y afirma que la rendición de cuentas demuestra que el presupuesto destinado a la educación fue desfinanciado y que el Fondo Educativo no fue ejecutado en su totalidad.



También indica que el presupuesto para Desarrollo Social tampoco fue ejecutado en su totalidad cuestiona que en la sesión se haya tomado el incremento de bolsas de mercadería como un logro. “Si bien ésta es una política de emergencia, no se la puede considerar una política social que ayude a la dignidad de las personas, ni soluciona el problema de la pobreza e integración social”, considera.

El comunicado recalca que también quedaron sin ejecutar partidas como el control de plagas pese a la amenaza del dengue, y la disminución del presupuesto del Hospital Alende y el destinado a atención primaria de salud, al tiempo que acusa a la administración de sumir en el “abandono” a otros establecimientos sanitarios y cuestiona la decisión de recurrir a “ámbitos y personal no preparado para la distribución de vacunas y su aplicación”.