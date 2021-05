La ANMAT ordenó el retiró del mercado de morrones, aceite, queso y lentejas

La ANMAT detectó desde productos no aptos para consumo hasta marcas sin registros legales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió hoy la comercialización en todo el país de los pimientos morrones enteros comunes, de la marca Cuisine & Co, elaborados y envasados para Cencosud SA y que se comercializan en los locales de esa cadena de supermercados y ordenó su retiro de las góndolas.

La ANMAT concluyó que podía tratarse de un producto “ilegal” al asegurar que el producto se encontrba alterado al estar su envase ·hinchado, con manchas de herrumbre en su parte superior y estar abombado”.

La intervención de la ANMAT se originó a raíz de un reclamo presentado en Córdoba, que derivó en una inspección en el establecimiento Jumbo Retail Argentina S.A,de Salta donde se tomaron muestras de la producción para su análisis que llevaron a las autoridades bromatológicas de esa provincia a concluir que el producto no estaba apto para el consumo. e trataba de una conserva abombada.

También aceite, queso y lentejas

El organismo nacional también ordenó retirar del mercado el aceite prensado de girasol marca Yenie, por “carecer de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes”, tras comprobar que no tiene antecedentes en la base de datos del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) por lo cual al no poder ser identificado “en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”.

También se prohibió la comercialización del aceite de oliva extra virgen, “marca Morena, elaborado y envasado por M. Bustos S.A” por “carecer de registro de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulados al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia productos ilegales”.

Otro de los productos cuya comercialización se prohibió fue la pasta de legumbres lenteja chía cornetti, Wakas Gluten Free por tener en su envase el símbolo SIN TACC, que distingue a los productos aptos para celiacos, pero cuyo contenido estaba contaminado “al contener mayor cantidad de gluten que la permitida”.