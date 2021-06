Alertan que frente a la variante Delta tener una dosis es lo mismo que no estar vacunado

Lo afirmó la patóloga argentina Marta Cohen, directora clínica del hospital de Sheffield, Reino Unido. Asegura que no se deben esperar 3 meses para aplicar la segunda dosis.

Lo afirmó la patóloga argentina Marta Cohen, directora clínica del hospital de Sheffield, Reino Unido. Asegura que no se deben esperar 3 meses para aplicar la segunda dosis.

El Gobierno nacional debe cambiar su estrategia para afrontar la pandemia porque, ante la variante Delta del coronavirus -que ya circula en Argentina-, la aplicación de una sola dosis es inútil, equivalente a no estar vacunado en absoluto. Con esa claridad se expresó hoy la patóloga pediatra argentina Marta Cohen, que es directora clínica de un hospital público en Sheffield, Reino Unido.

Según la profesional, la estrategia de diferir la aplicación de la segunda dosis por tres meses o incluso más, como ocurre en Argentina, “estaba bien” con las variantes del coronavirus que circulaban el año pasado, “pero ahora hay que replantearla porque el virus cambió y toda la gente que tiene una sola dosis de la vacuna está como no vacunada”. “Para este virus una dosis no es nada, para este virus la gente con una dosis no está vacunada”, insistió la profesional en declaraciones periodísticas desde Gran Bretaña.

“Antes dábamos las dos dosis separadas por 2 o 3 meses porque eso tenía una buena respuesta con la variante británica del virus, pero eso ahora es obsoleto porque ante esta nueva variante Delta una sola dosis de la vacuna responde de una manera muy inadecuada. Con una efectividad de solo el 33%”, alertó Cohen, y precisó que “cualquier aplicación que ofrezca menos del 50% es inadecuado”.

La patóloga precisó que la protección ante la variante Delta, que ya circula en Argentina, aunque de manera limitada, las dos dosis de la vacuna de Oxford Astrazéneca aplicada en tiempo y forma ofrece una protección del 60 por ciento, y estimó que la situación con la vacuna Sputnik es parecida “porque ambas tienen una plataforma muy similar”.

Con todo, Cohen admitió que en el Reino Unido están trabajando en una adaptación de la fórmula porque “ha ido bajando la eficacia” ya que esta protección del 60 por ciento es “menos que para la variante anterior, y a la vez esa eficacia era menor que para el virus original”. “Este es un virus nuevo”, destacó en relación a la variante Delta, y recordó que “la vacuna fue desarrollada con un virus de hace un año que ya no circula más. Es decir que cambió el paradigma y hay que replantear la estrategia”.

“Hay que apurar la segunda dosis para darla en tiempo y forma: 21 días para Sputnik y Sinopharm, 28 días para Oxford. Se puede demorar unos días, pero no se puede aplicar con un mínimo de 3 meses como dice el Gobierno porque eso es ya obsoleto”, enfatizó.

Par alertar sobre el riesgo que corre la Argentina, Cohen recordó la situación que atravesó recientemente la India donde el número de vacunados con dos dosis era muy bajo, comparable con el de nuestro país: “La India tuvo una crisis terrible, con gran cantidad de muertos, se estima que son como mínimo un 42% más que los declarados. Ellos tenían vacunados con dos dosis al 3,3 por ciento de la población. La Argentina tiene vacunado con 2 dosis al 6 por ciento de la población”.

La situación en India y Gran Bretaña, y el riesgo argentino

La patóloga argentina advirtió que la variante Delta aparentemente está contenida, pero que ya circula en nuestro país y no hay por qué pensar que no se expandirá rápidamente como ocurrió, por ejemplo, en el propio Reino Unido.

“La variante original de Wuhan llegó a todo el mundo y ya no existe más porque fue reemplazada por la de Sudáfrica, la de Manaos, la Británica, la Andina y ahora esta nueva que ya está en más de 70 países”, repasó, para luego precisar el recorrido que tuvo en su país de residencia: “A Gran Bretaña llegó en mayo, se arraigó y pasó a ser ahora del 93%”. Es decir que en apenas dos meses desplazó a la variante local. “Llegó a Brasil, cómo no va a llegar a la Argentina”, se preguntó.

Como consecuencia del impacto de esa nueva versión del virus, en Gran Bretaña volvieron a aumentar los casos y los fallecimientos, por lo que nuevamente las autoridades adoptaron medidas de restricción.

“En 28 días hubo 42 fallecimientos, de los cuales 12 estaban vacunados con dos dosis, por eso estamos con medidas de aislamiento, y está bien porque los casos están en aumento”, reconoció. Recordó que semanas atrás “llegaron a cero, pero que ahora hay días de 9 a 17 muertos diarios”, y en cuanto a los contagios “los número se cuatriplicaron de 2 mil a 8 mil en un mes”. “Eso provocó que aumentara la ocupación de camas, y eso va a pasar en la Argentina”, alertó.