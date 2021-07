Trabajo dictó una nueva conciliación y Sanidad posterga el paro

El paro de 24 horas dispuesto para este jueves por los trabajadores de la salud fue frenado por el Ministerio de Trabajo que dispuso “prorrogar a partir de las cero horas del 28 de julio de 2021, y por el término de cinco días, la conciliación obligatoria dictada el 30 de junio de 2021, impuesta a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y sus sindicatos adheridos, y las empresas”.



Desde la entidad gremial adelantaron que acatarán la medida y postergaron la medida hasta el miércoles 4 de agosto aunque, advirtieron que ese día habrá, también, “una marcha nacional” en las calles porteñas.

La diferencia de esta nueva conciliación con la anterior, además de los diez días menos de extensión, es que no incluyó un llamado a las partes para realizar una audiencia en la sede de la cartera laboral, una invitación que, al final, el Gobierno terminó suspendiendo excusándose en que estaba trabajando en hallar una solución al financiamiento de las prestadoras de salud.

La nueva intervención de la cartera de Claudio Moroni sí exhortó a las partes a “mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa involucrada”.

FATSA había anunciado un paro de 24 horas en clínicas y sanatorios privados de todo el país por su reclamo salarial del 45 por ciento de aumento, en medio de un conflicto que se sigue extendiendo en medio de la pandemia y en el cual “las escalas salariales se encuentran vencidas”.

El sindicato denunció, que “los representantes patronales se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales”, una respuesta que siquiera parece cercana pues pese a la conciliación anterior y a las gestiones del Gobierno para ayudar al financiamiento privado el conflicto sigue trabado, por lo cual el viernes pasado, y vencida, la conciliación, el gremio realizó paros de cuatro horas por turnos.

Miércoles 4 de agosto: nuevo paro

Pese a que el sindicato decidió acatar la nueva prórroga de la conciliación obligatoria, consideró que la medida es “injusta e ilegitima” y llamó a un nuevo “paro nacional de actividades por 24 horas para el próximo miércoles 4 de agosto”, cese de actividades que será, esta vez, acompañado de “una gran marcha nacional por las calles de la ciudad de Buenos Aires.”

“Vamos a seguir presionando y vamos a potenciar las medidas de acción sindical”, advirtió el gremio conducido por Héctor Daer.

🔹️Vamos a realizar el Paro Nacional de actividades por 24hs el próximo miércoles 4 de agosto y lo vamos a acompañar de una gran Marcha Nacional por las calles de la Cuidad de Buenos Aires.



Vamos a seguir presionando y vamos a potenciar las medidas de acción sindical. — FATSA (@SanidadArg) July 27, 2021

La postura empresaria

Mientras tanto, la patronal insiste en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores como las obras sociales, las prepagas y PAMI, un tema sobre el cual el Gobierno aún no resuelve.

“Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, pero esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”, consignó la Federación de Prestadores de Salud respecto del conflicto.

Los empresarios pretenden que el Gobierno autorice el alza en las cuotas de las prepagas, para llegar a una solución y, en ese marco, un grupo de firmas logró un fallo judicial favorable hace unos días y lanzaron la versión de una inminente suba del 26 por ciento en las cuotas.