Fate no pagó la quincena y el sindicato denunció una “emboscada económica” contra los trabajadores

El SUTNA acusó a la empresa Fate de no abonar la quincena a los trabajadores en medio de la conciliación obligatoria. Presentaron denuncias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Justicia.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció que la empresa FATE no pagara la quincena a sus empleados en plena conciliación obligatoria. Desde el gremio calificaron la situación como una “emboscada económica” contra los trabajadores y sus familias.

De acuerdo con el sindicato, la falta de pago constituye una violación de las obligaciones básicas establecidas durante la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese marco, sostienen que la medida busca presionar a los empleados y debilitar el reclamo que mantienen en el conflicto laboral con la compañía.

Ante esta situación, el SUTNA informó que realizó presentaciones formales ante la Secretaría de Trabajo nacional, que fue el organismo que dispuso la conciliación obligatoria. Además, se radicó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires por el incumplimiento en el pago de salarios, que tienen carácter alimentario.

En paralelo, el gremio también acudió a la Justicia con un pedido de medida cautelar para que se ordene el pago inmediato de los haberes. Asimismo, adelantaron que impulsarán un reclamo pluriindividual con la participación de los trabajadores para evitar que la empresa repita lo que calificaron como una “maniobra” de la patronal.

Por último, el sindicato informó que se comunicó con las conducciones de las tres centrales sindicales del país —CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma— para advertir sobre la gravedad del conflicto. Desde el gremio señalaron que permitir un antecedente de este tipo podría afectar al conjunto del movimiento obrero argentino.