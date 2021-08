Vidal propone derogar la Ley de Alquileres

La precandidata a diputada nacional de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó la plataforma de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de septiembre y, entre otras cuestiones, propone derogar la Ley de Alquileres.

“Hay un camino posible para salir adelante: con educación, con trabajo y con dignidad. Tenemos que decirle basta a los que nos quieren pobres, burros y sometidos. Estas son nuestras propuestas para construir un futuro distinto todos juntos”, expresó esta mañana a través de su cuenta de Twitter, frase que acompañó con imágenes en las que se pueden leer las distintas propuestas del espacio.

Monotributo gratis por un año, incentivos para la contratación de jóvenes, derogar la Ley de Alquileres, la creación de la Ventanilla Única de Mujeres Emprendedoras y reconversión de planes para jóvenes en trabajo, son algunas de las propuestas.

La Ley de Alquileres, reglamentada el año pasado, era un reclamo histórico de inquilinos que no pueden acceder a una casa propia. Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral-.

Otro de los puntos que propone Vidal es “incentivar a los que generan empleo”, para lo que impulsa una ley de reparación (reducir impuestos al trabajo para los sectores más golpeados, como la gastronomía y los hoteleros), una nueva moratoria de impuestos al trabajo para Pymes, eximición de impuestos al trabajo para los nuevos puestos de pequeñas y medianas empresas, no crear nuevos impuestos a la producción ni aumentar los que ya existen, garantizar la estabilidad fiscal para atraer inversores y un “Banco Central Independiente”.

“Educación para el progreso”, es el título que lleva otra serie de propuestas, que contempla que la escuela esté “siempre” abierta, recuperar las clases para quienes perdieron el contacto con la escuela, una evaluación educativa nacional obligatoria, prácticas formativas obligatorias y un Pase cultural para promover y democratizar el acceso a la cultura.

“Todas estas propuestas que les presentamos hoy son el resultado de esos encuentros. Y no estaría acá presentándolas si no creyera que podemos hacerlo. Podemos y tenemos que hacerlo. Tenemos que pelear, y mostrar que no pueden robarnos”, aseguró.