Cómo se integrarán las lista locales de Juntos tras las PASO?

Con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a la vuelta de la esquina ya comienzan las especulaciones de cómo quedarán integradas las listas de cara a los comicios generales de noviembre.

A diferencia de elecciones anteriores, Juntos presenta competencia interna en varias provincias y en docenas de municipios y Buenos Aires constituirá un caso fundamental para dirimnir las nuevas relaciones de poder en la coalición opositora.

De este modo, Juntos, la alianza compuesta por ocho partidos nacionales, 16 provinciales y 29 vecinales acordó un reglamento interno que regirá, de acuerdo a los resultados obtenidos el domingo, la integración de las boletas que poblarán en noviembre los cuartos oscuros.

El reglamento firmado por Propuesta Republicana (PRO); la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), el GEN el Partido Socialista, Espacio Abierto para la Integración y el Desarrollo, el Partido Demócrata Progresista, el Movimiento Integración y Desarrollo, y el Partido de Diálogo establece que el piso electoral para la tira de concejales será del 25 por ciento, es decir que aquellos que superen este porcentaje podrán pasar a la disputa general.

De ese modo, cuando la lista que consiga el segundo lugar dentro de la alianza obtenga entre el 25 y el 30 por ciento de los votos válidos emitidos, la minoría se integrará en el quinto lugar titular, de acuerdo al género que le corresponda a ese lugar.

La ley de paridad que establece la alternacia de géneros en las boletas fue la que hizo que la mayoría de las listas locales hayan ‘espejado’ su distribución. Un ejemplo: de no mediar objeciones judiciales en un distrito como Lomas de Zamora donde la lista que promueve la precandidatura a diputado nacional del ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, lograse una victoria frente a #DarElPaso que postula al neurólgo Facundo Manes se daría el caso de quien ingresaría por la minoría en la lista de ediles no sería el primer precandidato, Marcelo Pellegrini, sino quien lo escolta, la referente radical de Llavallol, Fanny Vera.



¿Por qué? Porque la lista ganadora es encabezada por una mujer y el espacio que le correspondería a la minoría sería el quinto o el tercero, lugares reservados a las mujeres.

El reglamento de la coalición establece que cuando la lista que consiga el segundo lugar dentro de la alianza obtenga más del 30 y hasta el 45 por ciento de los votos válidos emitidos, la minoría se integrará en los lugares titulares 3°, 6°, 9°, 12° y suplentes 3° y 6°, de acuerdo al género que les corresponda a esos lugares.,

Finalmente y si se trata de una interna pareja y’cabeza a cabeza’, si el segundo lugar obtiene más del 45 por ciento y las listas fueran encabezadas por precandidatos del mismo género, la minoría se integrará en los lugares titulares 3°, 4°, 7°, 8°, 11°, 12° y suplentes 3°, 4°, 7° y 8°.

Así las cosas, en la madrugada del lunes entre escrutinios y calculadoras comenzará una nueva etapa donde los rivales de la jornada deberán transitar un nuevo camino.