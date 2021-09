En primera persona: Directores de hospitales cuentan cómo mejoró la situación en la Provincia

Directores de hospitales públicos bonaerenses dejaron atrás la angustia y el cansancio que les ocasionaron las terapias intensivas repletas de pacientes de coronavirus y hoy celebran que en las últimas semanas no han tenido enfermos en esos sectores, lo que atribuyen al plan de vacunación provincial.

“Sentíamos cansancio corporal, mental y en el alma, porque estábamos frente a algo que no sabíamos cómo iba a seguir hasta que apareció la vacuna. Hubo un antes y un después de la vacuna”, expresó a Télam Norma “Yiya” Logiurato, Directora Ejecutiva del Hospital San Juan de Dios de La Plata, centro de salud que si bien se especializa en enfermedades infectocontagiosas, con el inicio de la pandemia debió reorganizar todo su funcionamiento para preparar áreas de aislamiento e internación para pacientes con coronavirus.

“Antes de la pandemia teníamos 8 camas de UTI y pasamos a tener 15; en otro sector habilitamos 11 camas con respiradores y se aumentaron 6 camas en la guardia con respiradores, en total teníamos 32 camas con respiradores”, detalló.

Recordó, reviviendo con dolor, que “llegamos a tener 70 pacientes entre terapia y la sala” y agregó que su hospital “tuvo los primeros casos de Covid internados en la ciudad de La Plata y el primer fallecido” de la ciudad.

“Hoy no tengo pacientes de Covid activos en el hospital”, dijo feliz y precisó que el último internado con coronavirus fue el 10 de septiembre.

“Hoy no tenemos ningún paciente en terapia y todo es alegría”, se emocionó.

Logiurato no tiene dudas: esto es producto de la campaña de vacunación y “más allá de los que pronosticaron que no íbamos a tener vacunas para menores de 50 años”.

“La gran campaña de vacunación es no tener pacientes. No hay otra: la vacuna, el compromiso del cuidado de la gente y una política de salud cuidando a la población”, dijo contundente.

Reconoció que el primer año de la pandemia “fue muy duro, nos enfrentábamos a algo desconocido y que no sabíamos cómo se iba a desarrollar”.

“Tuvimos que capacitar al personal, médicos, enfermeros, personal de limpieza, administrativos, todos, en el uso del equipo de protección personal, en el lavado de manos y eso permitió que no tuviéramos personal del hospital fallecido por Covid”, puntualizó.

Logiurato expresó que “hoy no tenemos ningún internado por coronavirus y en cuanto a los hisopados también ha disminuido notablemente los casos positivos e incluso son pocos los que se vienen a hisopar”.

“Cuando tuvimos la vacuna nos cambió la vida”, insistió.

En la misma sintonía se pronunció Cecilia Jaschek, directora del Hospital Rossi de La Plata que llegó a tener 31 pacientes ventilados con respirador durante varios meses en forma constante y tres pisos de sala general todos ocupados con pacientes con coronavirus.

“Hoy en la reunión del comité de crisis todos festejamos. Hace una semana que no tenemos más internados por Covid en terapia intensiva ni en sala general y llevamos cinco días consecutivos en los que los testeos dan todos negativos”, graficó.

En diálogo con Télam, Jaschek adjudicó la baja de casos y de las internaciones “al excelente plan de vacunación y el cuidado de la gente” aunque también dijo que “fue importante que se hicieron cierres de actividades intermitentes lo que ayudó a bajar las internaciones porque se inmunizaba mucho”.

“Hoy el personal de salud sigue con mucho trabajo, con todos los pisos funcionando pero sin patologías de coronavirus lo que es más parecido a la normalidad del hospital”, resaltó.

Daniel Vidotto, Director Ejecutivo del “Hospital zonal Dr Eduardo Wilde”, en Wilde, contó a esta agencia que el centro de salud funcionó durante toda la pandemia con “ocupación completa”. Sin embargo, “gracias a la vacuna”, en las últimas 36 horas no registraron pacientes con coronavirus en las camas UTI.

“Ni en terapia ni en los sectores que teníamos asignados a pacientes sospechosos y leves hay pacientes con Covid”, explicó.

“No tuvimos bajas entre nuestro personal y eso se logró con capacitación, esfuerzo y por tener al 95 por ciento del personal vacunado con las dos dosis”. detalló.

Vidotto precisó que “en vacunación fuimos a la cabeza ya que fuimos centro de vacunación provincial y seguimos vacunando, es el gatillo para que disminuya todo lo que es contagio Covid”.

“Había un gran desconocimiento de parte de todos, fuimos aprendiendo, evolucionando”, sostuvo y destacó el rol de las capacitaciones y “del equipo de Salud Mental y servicio social que proveyeron contención a todo el personal cuando existían miedos y temores más que nada por su familia o familiares adultos” explicó.

Recordó todas las veces que pasaba “sin ver a toda la familia en toda la semana y cuando llegaba el sábado primero debía sacarme la ropa, higienizarme antes de saludar a mi esposa e hija porque uno no sabía qué podía llevar (del hospital a la casa)”.

“Ahora sabemos un poco más del coronavirus, esperemos que gracias a las vacunas ante las cepas nuevas podamos disminuir la enfermedad y padecerla como algo sencillo pero no hay que subestimar y hay que seguir protegiéndose con la higiene de manos, el barbijo en reuniones, etc. No hay que subestimar al coronavirus”, pidió.