Provincia denunció falta de vacunas y acusó al Gobierno nacional de incumplir con el Calendario

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció que el Gobierno nacional no está entregando vacunas esenciales contra la bronquiolitis, la influenza pediátrica y el Covid-19, y advirtió que esa situación afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Según planteó, la falta de distribución compromete la cobertura de inmunización en plena antesala de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con la denuncia, entre los grupos alcanzados por la falta de insumos se encuentran los bebés de entre 6 y 24 meses y también las personas con condiciones crónicas de salud, para quienes estas vacunas forman parte de las estrategias preventivas prioritarias. El funcionario sostuvo además que la administración central está incumpliendo con sus obligaciones legales al no adquirir ni distribuir las dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

“El Gobierno nacional no está entregando dosis esenciales”, planteó Kreplak al exponer la situación, en una advertencia que se suma a la creciente tensión entre la Provincia y la Casa Rosada en materia sanitaria.

Preocupación por el impacto epidemiológico

La denuncia fue acompañada por una advertencia sobre el contexto epidemiológico. Según indicó el ministro bonaerense, se registra un aumento del 400% en los casos de Hepatitis A, un dato que vinculó con la baja cobertura de vacunación actual. En ese marco, remarcó que la interrupción en la provisión de dosis no sólo genera dificultades operativas en las jurisdicciones, sino que también incrementa el riesgo de reaparición o expansión de enfermedades prevenibles.

La situación, de acuerdo con lo expresado por el funcionario, también alcanza a la campaña de vacunación antigripal. Aunque el Gobierno nacional había anunciado el inicio de la aplicación de la vacuna contra la gripe para el 11 de marzo, ante la circulación de la variante Influenza A (H3N2), Kreplak afirmó que las dosis todavía no habían llegado a las provincias.

Ese escenario, según la denuncia, deja a las jurisdicciones sin herramientas para avanzar con la cobertura planificada en grupos priorizados, en un momento del año en que la prevención cobra especial importancia por el incremento esperado de enfermedades respiratorias.

Cruces con la Nación por la política sanitaria

En sus cuestionamientos, Kreplak también cargó contra la orientación general de la gestión nacional en materia de salud pública. El ministro acusó al Ejecutivo de alentar posturas contrarias a la vacunación y de replicar modelos sanitarios que consideró deficientes, con referencias a experiencias de Estados Unidos.

La denuncia se inscribe así en un conflicto más amplio entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración de Javier Milei, en medio de acusaciones de desfinanciamiento del sistema sanitario. Desde la Provincia sostienen que la falta de envío de vacunas es un nuevo capítulo de ese enfrentamiento y que las demoras comprometen una política pública central para la prevención.