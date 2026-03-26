Lomas de Zamora: Alerta epidemiológica por un brote de Fiebre Chikungunya

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica ante la confirmación de un caso de Fiebre Chikungunya autóctono, en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Tras la ratificación de este caso hubo otras diez personas aisladas con síntomas compatibles.

El virus lo contagia el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. El primer caso del actual brote comenzó con una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo y “configura un escenario compatible con brote, dado que en el área ya se habían identificado casos importados que explican la introducción”, dice el comunicado oficial.

La notificación se enmarca en un contexto regional de aumento de casos de Fiebre Chikungunya en países y territorios de la región, especialmente en Brasil y Bolivia. A nivel nacional se han registrado casos sin antecedente de viaje en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

El 13 de marzo, el municipio implementó acciones de bloqueo de foco en el área correspondiente al domicilio del caso. En el relevamiento se identificaron 10 personas febriles con síntomas compatibles con Fiebre Chikungunya, a quienes se les realizó toma de muestra para estudios serológicos. Todas las personas identificadas aseguraron no haber realizado viajes recientes.

“Durante la temporada actual, desde julio de 2025 y hasta el 14 de marzo de 2026 se notificaron 96 casos compatibles con Chikungunya, de los cuales 5 fueron confirmados, 2 probables, 69 con laboratorio negativo y 20 sospechosos”, agrega el informe bonaerense.

Del total de casos confirmados, 4 corresponden a casos importados con antecedente de viaje a Bolivia y Cuba, con residencia en los partidos de Bahía Blanca (1 caso), La Plata (1 caso) y Lomas de Zamora (2 casos), mientras que el caso restante corresponde al caso autóctono detectado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora”, completa el comunicado oficial.

Se considera caso sospechoso de Fiebre Chikungunya toda persona que presente fiebre mayor a 38,5 grados y artralgias (habitualmente incapacitantes) o artritis acompañada de dolor intenso, que no se explica por otra condición médica, y resida o haya viajado en los últimos 14 días, previo al inicio de los síntomas a zonas con circulación de virus Chikungunya o con presencia del vector. También, todo recién nacido de persona gestante con viremia intraparto (desde cuatro días previos al parto y dos días posteriores).

La principal diferencia de estos síntomas con el dengue es que el virus Chikungunya provoca más dolores en las articulaciones, mientras que el padecimiento del otro virus -para el que existe una vacuna gratuita- se concentra más en músculos y huesos, además de tener posibles derivaciones más severas.

Medidas de prevención y control

Frente a este escenario, el gobierno bonaerense pidió reforzar las siguientes medidas de prevención y control en todas las localidades con presencia del vector Aedes aegypti: