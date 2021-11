Choferes de la 540 y 553 cortan el tránsito en Yrigoyen y Saenz de Lomas de Zamora

Choferes de las líneas de colectivos 540 y 553 de Lomas de Zamora se manifiestan este mediodía en el centro de la ciudad y cortan el tránsito en la avenida Hipólito Yrigoyen en reclamo de lo que denuncian como un “desguazamiento” de la empresa.

Los trabajadores comenzaron la movilización a media mañana frente al palacio municipal donde reclamaron ser atendidos por las autoridades locales ya que se trata de recorridos locales concesionados por el municipio.

Sin embargo, ante la falta de respuesta decidieron desplazarse hasta la intersección de la calle Saenz con la avenida Hipólito Yrigoyen donde interrumpen el tránsito en ambos sentidos de circulación.

“Reclamamos contra el desguazamiento de la empresa, que se come los subsidios al transporte y no invierte, no mejora las unidades y presiona a los trabajadores para que no se organicen y defiendan sus derechos”, plantearon desde la ruidosa marcha en la zona céntrica del distrito.