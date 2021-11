1943 presenta “Payaso triste”

Formada en 1994 por Diego Peleszech (guitarrista y vocalista), Mariano Carabajal (batería), Matías Pérez (bajo) y Lucas Domínguez (guitarra), el grupo lanzó “Sábados 14:30” (1995) y “Ezpeleta records!” (1996), marcando sus comienzos.

En 2002 la banda se disolvió pero se volvieron a juntar presentando el disco “Supervida” (2010).

En 2012, y con nueva formación, 1943 sorprende con el EP “Recalculando”, un disco con más fuerza y frescura.

En 2019 presentan “Víctimas”, un disco con 13 canciones, grabado en los estudios del Pozo Ciego bajo la producción de Esteban Elisiri y mezclado por Roy Otta.

1943 – “Payaso triste”

La banda se presenta este sábado 20 de noviembre en Ezpeleta, partido de Quilmes. Como no puede ser de otra manera, la cita es a las 14:30 horas y se suspende por mal tiempo.

Se trata de un show a beneficio del comedor “Esperanza” y va a contar con una feria autogestiva, musicalizará Dj Seen Cadena. La entrada tiene un plus: a no olvidarse de llevar un juguete en buen estado.