Los padres de Lucas pidieron que vayan presos los policías involucrados en la muerte de su hijo

Los padres de Lucas Gonzalez, el chico de 17 años asesinado el lunes en Barracas por policías de la Ciudad, se reunieron esta mañana con el abogado Gregorio Dalbón, que los patrocinará en la causa, y al salir reclamaron que sean detenidos los policías que participaron en el tiroteo. Además, convocaron a una movilización pacífica y sin banderas políticas para el lunes a las 19 frente al Palacio de Tribunales en reclamo de justicia.

“El era una criatura de 17 años que todos los días se levantaba a las 7 de la mañana para ir a entrenar. Todos los días me enviaba un mensaje avisando que había tomado el colectivo para que le prepare la comida y a la tarde iba a la escuela”, relató la madre con la voz entrecortada.

La mujer contó que vio por televisión la información que hablaba de un delincuente que le habían pegado un balazo en la cabeza y que se dio cuenta que era la zona por donde entrenaba el hijo, así que empezó a enviarle mensajes, pero no le llegaban.

“Le escribí, le puse ´hola amor, por dónde andás´, pero tenía una sola tilde, no le llegaban, me pareció raro. Entonces lo llamé y lo llamé, y no me contestaba. Y resulta que el delincuente al que le habían disparado en la cabeza era mi hijo”, contó en medio de un llanto desconsolado. “Mi hijo, los cuatro, venían de entrenar. No le hicieron mal a nadie”.

Con entereza, la madre aseguró que ella no involucra a toda la policía, pero que quiere ver a todos los policías que participaron en prisión.

“Les pido por favor que no me dejen sola, que me acompañen, y que estas personas que están libres estén presas. Todos los culpables. Yo no meto a toda la policía en la misma bolsa, pero quiero que ellos paguen”, reclamó la madre.