Policía de la Ciudad mató a un joven que iba a jugar al fútbol

El policía de la Ciudad le disparó a dos jóvenes, uno de los cuales murió, porque pensó que iban a robarlo.

El policía de la Ciudad le disparó a dos jóvenes, uno de los cuales murió, porque pensó que iban a robarlo.

Un policía de la Ciudad fue detenido luego de matar a un joven en Ituzaingó al creer que le iba a robar cuando estaba por llegar a su vivienda. La víctima tenía 20 años y su compañero, que también resultó herido, señaló que se dirigían a jugar al fútbol.

El caso se registró anoche en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo cuando el efectivo Lucas Adrián Gómez, de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, mató a un joven durante un curioso accionar.

Según dijo el atacante, circulaba con su pareja en una moto cuando ambos observaron que eran seguidos por dos masculinos que también estaban a bordo de una moto.

Al sospechar que le querían robar, detuvo su marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria, provocando que ambos jóvenes resulten heridos de bala.

Tras la llegada de la Policía bonaerense, constataron que uno de los motociclistas, identificado como Juan Cruz Leal, de 20 años, presentaba una herida de bala en la ingle. Respecto al otro joven, Daniel Enrique Kuhne, también de 20, recibió un tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

Asimismo, la ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde, luego de permanecer varias horas en estado crítico, los médicos confirmaron su muerte este viernes a la madrugada.

El joven que sobrevivió ya fue dado de alta y ante las autoridades refirió que junto con la víctima se dirigían a un partido de futbol cuando notaron que metros más adelante una moto se detuvo de golpe y el conductor comenzó a disparar.

En tanto, en el lugar del hecho se incautaron dos vainas servidas de un arma calibre 9mm, además del arma utilizada por Gómez.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado.