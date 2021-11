Se venden más de 3.000 celulares robados por día

Especialistas en seguridad alertaron que bandas mafiosas comercializan más de 3.000 mil celulares robados en el país, equipos que son adquiridos, mayoritariamente, por gente común, un dato proporcionado por fuentes ligadas al sector de la telefonía móvil, quienes indicaron que, en el último año, se comercializaron más de un millón de smartphones de origen no lícito.

Según publica hoy un matutino porteño, se habla de 1.140.000 dispositivos móviles robados vendidos en el territorio argentino en los últimos 365 días lo que se traduce en 3.123 ventas por día o 130 por hora un dato que para el especialista en seguridad pública, Luis Vicat, es “entendible” y “razonable”, teniendo en cuenta que, en la actualidad, “existen dos principales canales de venta de celulares: los negocios a la calle, muy comunes en la avenida Corrientes, por ejemplo, y las redes sociales”.

“En las redes, uno se da cuenta que el celular es robado porque lo venden sin la caja o se vende ‘refurbished, es decir, puesto a punto o reacondicionado”, comentó Vicat quien detalló: “En otros lados te das cuenta porque te lo venden sin cargador o sin otro accesorio que tenga el modelo de fábrica. Y en algunos casos hay gente que los compra hasta con pequeños detalles”.

Bajo esta línea, afirmó que, inclusive, muchos compradores han adquirido celulares cuyas memorias “no han sido bien borradas y aparecen listas de contactos que el comprador nunca tuvo o alguna aplicación que quedó en la memoria”.

Vicat insistió en que dicha estadística “no va a bajar”, sino que “va a tender a aumentar, porque de la mano de la pandemia posiblemente el celular se siga revalorizando como un elemento facilitador de vida, por lo que va a ser más requerido y, por tanto, se trata de un objeto de delito que aumenta”.

“Es difícil no ceder a la tentación de no cargar las plataformas de home banking y de pagos al celular, aunque lo ideal no es hacerlo. Pero tenemos un problema: las vías de comunicación telefónicas tradicionales se están extinguiendo, por lo que el celular pasa a ser un montón de cosas: se usa como archivo, saca fotos, tiene redes sociales; home banking y ahí tenés una serie de datos y una vez se apoderan de él, los delincuentes tienen toda una base de datos tuya allí”, añadió.

Consejos para la seguridad

El especialista indicó una serie de consejos en esta materia: