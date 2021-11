Sin novedad de Nancy, su pareja sigue buscándola casi en soledad

Así estaba vestida Nancy poco antes de su desaparición

Nancy Videla, la mujer de 31 años, de la localidad lomense de Villa Albertina desaparecida desde el viernes 26, cuando estaba en la estación Constitución volviendo a su casa después de su jornada laboral, sigue siendo intensamente buscada por su pareja, que recorrió en soledad hospitales de la región, mientras aguarda la llegada de los padres desde el interior.

“Aún no sabemos nada. Estamos buscándola por Constitución que es el último lugar desde donde envió un mensaje”, le cuenta a InfoRegión, Alan Leguizamón (30), quien hace tres meses lleva adelante una relación con la joven oriunda de la ciudad de Rosario, donde reside su familia.

Leguizamón cuenta que hizo la denuncia en la “comisaría 18” de Constitución tras haber ido primero a la unidad que la Policía Federal Argentina tiene en la terminal ferroviaria, desde donde lo derivaron a esa dependencia.

“Estoy esperando el tren”, decía el último mensaje que intercambiaron ambos integrantes de la pareja que planeaban reunirse a compartir una merienda.

En una conversación con este medio, Leguizamón relató que Nancy trabajaba “en blanco” en un domicilio de Palermo donde estaba a cargo de una casa de familia y era “niñera” y contó que, al finalizar la jornada, ella tomaba un colectivo hasta Constitución donde abordaba el Roca hasta la estación Lanús para, finalmente, tomar otro colectivo que la dejaba en su casa.

“Ayer (domingo) fui a recorrer los hospitales que están cerca de la estación Lanús hasta que me agarró la lluvia y hoy fui a Constitución a pedir las cámaras, pero me dijeron que hace falta la orden de un fiscal y que tiene que haber una denuncia”, cuenta angustiado.

El problema que tiene el joven en este momento es que en la sede policial le indicaron que él sólo puede pedir una “averiguación de paradero” y que para denunciar la desaparición es necesaria la intervención de un familiar directo que, en este caso, se encuentran en Rosario: “Mañana creo que viaja el padre”, comenta.

En absoluto desamparo por parte del Estado y apelando a la ayuda de un puñado de familiares y del empleador de Nancy, intenta saber qué es de su novia: “Me dicen que como no soy el marido ni familia no me pueden decir nada, que ella pudo haber decidido volver a su provincia pero si fuera así al menos quiero saber que está bien”.

A quien pueda tener alguna información se le pide que se comunique a los siguientes teléfonos: 11-2240-7505 y 11-6759-8923.