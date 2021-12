Negri cuestionó el acto del Gobierno en Plaza de Mayo

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, cuestionó el acto que mañana realizará el Gobierno en Plaza de Mayo para conmemorar los 38 años de la recuperación de la democracia y consideró que no es cosa “del peronismo”.

“El PJ debería arrepentirse de la amnistía a los militares que planteó (Italo) Luder, de negarse a integrar la Conadep y de impulsar el ´no´ a la paz con Chile”, dijo el legislador cordobés.

“En democracia los hechos fundacionales deben tener una sola narrativa. No se puede ignorar, no se puede mentir y no pueden apropiarse de algo que debe ser de todos”, sostuvo Negri.

A su entender, “el PJ debería recordar cada 10 de diciembre tres pecados capitales que cometieron sus dirigentes y arrepentirse a la hora de rememorar la recuperación de la democracia en 1983”.

“El primer pecado es haber apoyado la amnistía a los militares a través del candidato a presidente Ítalo Luder. Era una amnistía para los genocidas. El segundo pecado capital fue haberse negado a integrar la Conadep, haciendo prevalecer su interés mezquino. La Conadep permitió lo que luego en todo el mundo fue reconocido como un juicio histórico realizado en un gobierno democrático a la cúpula militar, sin negociar con ella. Raúl Alfonsín no pactó una salida con los militares. El tercer pecado fue la posición que tuvo el PJ, a través del senador Saadi, cuando se realizó el plebiscito por la paz con Chile, en el conflicto por el Beagle. Eran tiempos en los que la democracia era muy nueva y se necesitaba paz en la región”, resaltó Negri.

“Digo sólo estos tres puntos porque el Gobierno convocó a un acto como si fuera el dueño de la Historia. Espero que mañana tengan presente estos tres pecados capitales, porque no todos los partidos actuaron igual en aquel momento. En democracia los hechos fundacionales son importantes, no se puede apropiar un partido de ellos, no es legítimo hacer eso. La democracia de 1983 no es hija del peronismo, es hija de los argentinos que lucharon por recuperar la vida y la paz”, finalizó el radical.